الشؤون الإسلامية بالبحرين: مواكبة التطور ضرورة لتحقيق التقدم وحتى لا نتخلف عن بقية الأمم

أكد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، أن العمل وعمارة الأرض يُعدان من المهام النبيلة التي كلف بها للإنسان، وقد شدد الدين على أهمية البناء والسعي في العمل.



وأضاف في كلمته خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ36 للمجلس الاعلي للشئون الاسلامية، أن العمل يعتبر رسالة إلهية وقيمة حضارية عظيمة، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد قرن بين العمل والإيمان.



ولفت إلى أن الحضارة الإسلامية عبر تاريخها تهتم بالعمل، وأن العالم الحالي يشهد تحولات كثيرة تقوضها الثورة الرقمية.

وأشار إلى أننا علينا أن نتعامل مع التحولات الكبيرة في الرقمنة بكل عقل، وانه لا شك أن مواكبة التقدم واستخدام الذكاء الاصطناعي لن تكون خيارة لكن أصبحت ضرورة لتحقيق التقدم حتى لا نتخلف عن بقية الأمم.