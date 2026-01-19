فصل الكهرباء غداً عن 3 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا، فصل التيار الكهربائي عن مغذي «إسكان مبارك» بمدينة بيلا، غدا الثلاثاء الموافق 20 يناير الجاري، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً من ذات اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية علي المغذي المشار إليه، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا - في بيان اليوم الإثنين - أنّ المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: « محطة محولات بيلا- إسكان مبارك- استاد بيلا الرياضي»، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وتهيب هندسة الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.