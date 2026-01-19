الأنبا مرقس يترأس صلاة لقان وقداس الغطاس بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية

ترأس نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، صلاة لقان، وقداس ليلة عيد الغطاس المجيد، وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بمدينة القوصية.

شارك في الصلاة القمص أنطون رزق الله، والقمص يوسف أقلاديوس، راعيا الكاتدرائية، حيث ألقى النيافة عظة الذبيحة الإلهية، قائلًا: كم هو عظيم، ومهم عيد الغطاس الذي أسس فيه الرب سر المعمودية.

وقال الأب المطران في تأمله: من بركات، ونعم هذا السر العظيم: نعمة التبني للآب، نصبح أعضاءً حية في جسد المسيح، وأن نصبح خليقة جديدة.

وطلب راعي الإيبارشيّة من المؤمنين أن يحافظوا على هذه الخليقة الجديدة ببهاءها، وأن نكون بنائين ماهرين في كنيسة الله مثل الحجارة الحية في بناء عظيم وهو بيت الله، وأن نكون أعضاءً فاعلة حية.