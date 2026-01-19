برلماني: ارتفاع إيرادات قناة السويس يعزز الاستثمار ويدعم الاقتصاد المصري

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن التوقعات المشيرة إلى تحسن إيرادات قناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2026، تأتي نتيجة تعافي حركة التجارة العالمية وارتفاع حجم السفن العابرة.



وأضاف " مسعود" أن زيادة الإيرادات ستساهم في تعزيز دور القناة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للقناة وتحديث أنظمة التشغيل بما يواكب حركة الملاحة الدولية.

وأكد عضو النواب أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الدولة في استراتيجيتها لتعظيم الاستفادة من قناة السويس كممر عالمي حيوي، مع الحفاظ على قدرتها التنافسية وجذب المزيد من خطوط الملاحة العالمية.

جاء ذلك بعد أن اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد ، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى اطّلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، حيث أشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن قناة السويس شهدت خلال عام 2025، وتحديداً في النصف الثاني من العام، تحسنًا نسبيًا وبداية تعافٍ جزئي لحركة الملاحة، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية وتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي مع إنهاء تطوير القطاع الجنوبي.



وأكد في الوقت ذاته التوقعات بتحسّن إيرادات قناة السويس بصورة أكبر خلال النصف الثاني من عام 2026 مع عودة حركة بعض الخطوط الملاحية إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام.