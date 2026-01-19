قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش عاوزين ورد | دوللي شاهين تطالب المعزّين في وفاة والدتها بالتبرع للكنيسة
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
برلمان

ساندي قسطور: توجيهات الرئيس لتطوير قناة السويس تعكس قدرتها التنافسية عالميًا

النائبة ساندي قسطور، عضو مجلس النواب
النائبة ساندي قسطور، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

ثمنت النائبة ساندي قسطور، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية، مؤكدة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة المصرية على تعزيز الدور الحيوي لقناة السويس كممر عالمي للتجارة والملاحة، وضمان استمرار كفاءتها وقدرتها التنافسية على مستوى العالم.

وأوضحت قسطور، في تصريح صحفي لها اليوم أن متابعة الرئيس لمستجدات حركة الملاحة والإيرادات بالقناة، خاصة بعد التحسن الجزئي في النصف الثاني من عام 2025 وعودة عبور سفن الحاويات العملاقة، تؤكد الاهتمام برفع مستوى الأداء واستقرار حركة المرور البحري بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن، توجيهات الرئيس شملت دعم تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر وبناء السفن والقاطرات البحرية، بما يسهم في توطين الصناعة البحرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أهمية استمرار جهود تطوير أسطول الصيد المصري والكراكات والنقل النهري، لتلبية احتياجات الموانئ المصرية وتوفير أسطول متكامل من الوحدات البحرية المختلفة.

كما شددت النائبة، على أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قناة السويس لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المكانة الإقليمية والدولية لمصر، ورفع تنافسية الممر الملاحي في حركة التجارة العالمية، فضلاً عن خلق فرص عمل ودعم الصناعات المحلية المرتبطة بالنقل البحري والخدمات اللوجستية.

واختتمت النائبة ساندي قسطور، أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي والأسواق العالمية عن قدرة مصر على إدارة الممر الملاحي بأعلى مستويات الكفاءة، وضمان استمرارية دوره كمحور رئيسي للتجارة العالمية، مع الحرص على تطوير البنية التحتية والخدمات البحرية لتواكب أفضل المعايير العالمية.

الرئيس السيسي توجيهات الرئيس السيسي استراتيجية تطوير قناة السويس سفن الحاويات العملاقة الاقتصاد الوطني

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب السنغال

مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين

منتخب السنغال

مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا

بابي ثياو مدرب السنغال

الاتحاد السنغالي يطعن علي إيقاف مدربه ويؤكد: الانسحاب قرار صحيح

منتخب السنغال

رقم قياسي تاريخي لمنتخب السنغال بعد التتويج بلقب أمم أفريقيا 2025

جماهير السنغال

إيقاف وغرامة وحرمان من المونديال.. عقوبات قاسية ضد السنغال فى أحداث نهائي الكان

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

