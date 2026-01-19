ساندي قسطور: توجيهات الرئيس لتطوير قناة السويس تعكس قدرتها التنافسية عالميًا

ثمنت النائبة ساندي قسطور، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية، مؤكدة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة المصرية على تعزيز الدور الحيوي لقناة السويس كممر عالمي للتجارة والملاحة، وضمان استمرار كفاءتها وقدرتها التنافسية على مستوى العالم.

وأوضحت قسطور، في تصريح صحفي لها اليوم أن متابعة الرئيس لمستجدات حركة الملاحة والإيرادات بالقناة، خاصة بعد التحسن الجزئي في النصف الثاني من عام 2025 وعودة عبور سفن الحاويات العملاقة، تؤكد الاهتمام برفع مستوى الأداء واستقرار حركة المرور البحري بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن، توجيهات الرئيس شملت دعم تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر وبناء السفن والقاطرات البحرية، بما يسهم في توطين الصناعة البحرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أهمية استمرار جهود تطوير أسطول الصيد المصري والكراكات والنقل النهري، لتلبية احتياجات الموانئ المصرية وتوفير أسطول متكامل من الوحدات البحرية المختلفة.

كما شددت النائبة، على أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قناة السويس لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المكانة الإقليمية والدولية لمصر، ورفع تنافسية الممر الملاحي في حركة التجارة العالمية، فضلاً عن خلق فرص عمل ودعم الصناعات المحلية المرتبطة بالنقل البحري والخدمات اللوجستية.

واختتمت النائبة ساندي قسطور، أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي والأسواق العالمية عن قدرة مصر على إدارة الممر الملاحي بأعلى مستويات الكفاءة، وضمان استمرارية دوره كمحور رئيسي للتجارة العالمية، مع الحرص على تطوير البنية التحتية والخدمات البحرية لتواكب أفضل المعايير العالمية.