قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش عاوزين ورد | دوللي شاهين تطالب المعزّين في وفاة والدتها بالتبرع للكنيسة
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلاميَّة: الذكاء الاصطناعي يحتاج ضابطا قيميا يحفظ كرامة الإنسان

أمين (البحوث الإسلاميَّة) يشارك في افتتاح المؤتمر الدَّولي الـ36 للمجلس الأعلى للشئون الإسلاميَّة
أمين (البحوث الإسلاميَّة) يشارك في افتتاح المؤتمر الدَّولي الـ36 للمجلس الأعلى للشئون الإسلاميَّة
عبد الرحمن محمد   -  
إيمان طلعت

شارك أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، صباح اليوم، في فعاليَّات الجلسة الافتتاحيَّة للمؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلاميَّة، تحت عنوان: (المِهَن في الإسلام: أخلاقيَّاتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي).

ويُعقد المؤتمر على مدار اليوم وغدٍ بالقاهرة تحت رعاية  الرئيس عبد الفتَّاح السيسي، رئيس الجمهوريَّة، وافتتحه فضيلة أ.د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلاميَّة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات الدِّينية والرسميَّة.

وشهدت الجلسة الافتتاحيَّة حضور فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د. نظير عيَّاد، مفتي الجمهوريَّة، إلى جانب عدد من وزراء الأوقاف والشئون الإسلاميَّة من مختلِف دول العالَم الإسلامي، ونخبة مِنَ العلماء والمفكِّرين والباحثين المتخصِّصين في قضايا الفِكر الإسلامي المعاصر.

وعلى هامش الجلسة الافتتاحيَّة، صرَّح فضيلة أ.د. محمد الجندي بأنَّ اختيار عنوان المؤتمر يعكس وعيًا عميقًا بتحديات المرحلة الراهنة، ويؤكِّد قدرة الشريعة الإسلاميَّة على التفاعل الإيجابي مع مستجدات العصر دون التفريط في ثوابتها وقِيَمها الأصيلة، موضِّحًا أنَّ المِهَن في التصوُّر الإسلامي -بالإضافة إلى كونها وسائل للرزق- تمثِّل مسئوليَّات أخلاقيَّة ومجالات للاستخلاف وعمارة الأرض.

وأشار  الدكتور الجندي إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي بات واقعًا يفرض نفسه على مختلِف المِهَن والتخصُّصات، وهو ما يستدعي ضرورة إعادة ضبط البوصلة الأخلاقيَّة للتعامل مع هذه التقنيات الحديثة؛ بما يضمن توظيفها في خدمة الإنسان، وصون كرامته، وتحقيق العدالة، وعدم تحويله إلى أداة أو رقْم في منظومات الإنتاج.

وشدَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة على أنَّ المؤسَّسات الدِّينيَّة والعِلميَّة مطالَبة اليوم بأداء دور فاعل في ترشيد الوعي المِهْني والأخلاقي، من خلال تقديم رؤًى فكريَّة متوازنة تجمع بين مقاصد الشريعة ومتطلَّبات التطوُّر العِلمي، مبيِّنًا أنَّ الإسلام يمتلك منظومة قيميَّة قادرة على توجيه التطوُّر التكنولوجي توجيهًا رشيدًا يخدم الإنسانيَّة جمعاء.

وأكَّد فضيلته أنَّ الأزهر الشريف –من خلال قطاعاته العِلميَّة والدَّعويَّة، وفي مقدِّمتها: مجمع البحوث الإسلاميَّة- سيظلُّ حاضرًا في قلب القضايا الفِكريَّة المعاصرة، ومشاركًا بفاعليَّة في كل حوار عِلمي يسعى إلى بناء إنسانٍ واعٍ، ومجتمعٍ متماسك، ومستقبلٍ يحترم القِيَم قبل الأدوات.

الذكاء الاصطناعي كرامة الإنسان أمين “البحوث الإسلاميَّة” البحوث الإسلاميَّة محمد الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب السنغال

مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين

منتخب السنغال

مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

هواتف أوبو

بمواصفات احترافية.. أبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

تطبيق Tenor

"واتساب" تستبدل Tenor بـ Klipy في البحث عن صور GIF

هاتف انفينكس

لمحدودي الدخل.. انفينكس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بالصور

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

BMW iX3 M
BMW iX3 M
BMW iX3 M

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد