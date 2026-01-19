أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025

حفلت الأدوار الإقصائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بلحظات كروية خالدة وأهداف ستظل عالقة في ذاكرة الجماهير بعدما تحولت المباريات إلى ساحات للإبداع والحسم في أدق التفاصيل.

من هدف تتويج كتب نهاية درامية للمشوار القاري إلى لمسات فردية ساحرة صنعت الفارق في اللحظات الحاسمة، جاءت نسخة 2025 لتؤكد أن كرة القدم الأفريقية لا تعترف إلا بالإثارة والموهبة حتى صافرة النهاية.

هدف التتويج الأغلى في البطولة

يعد هدف باب جي نجم منتخب السنغال في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول أمام المغرب هو الهدف الأبرز والأغلى في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بعدما منح أسود التيرانجا الفوز في المباراة النهائية والتتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم، بعد التتويج الأول عام 2022.

وجاء الهدف بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس ياسين بونو من التصدي لها في مباراة حبست الأنفاس حتى لحظاتها الأخيرة ليصبح الهدف رمزا للنجاح السنغالي في النسخة الحالية من البطولة.

حضور مصري لافت في قائمة الأجمل

شهدت الأدوار الإقصائية للبطولة حضورا مصريا قويا ضمن قائمة أجمل الأهداف حيث تألق محمد صلاح بتسجيل هدف رائع في ربع النهائي أمام كوت ديفوار بعد تمريرة ساحرة من إمام عاشور بينما سجل مروان عطية هدفا مهما في دور الـ16 أمام منتخب بنين.

وأبرزت هذه الأهداف الدور المؤثر لنجوم منتخب مصر في اللحظات الحاسمة مؤكدين مكانة الفراعنة كأحد أبرز منتخبات البطولة رغم عدم بلوغ النهائي.

أرقام تهديفية وإثارة مستمرة

وشهدت الأدوار الإقصائية من النسخة 35 لبطولة كأس أمم أفريقيا تسجيل 34 هدفًا خلال 16 مباراة بمعدل تهديفي بلغ 2.12 هدف في المباراة الواحدة، في ظل مباريات حافلة بالإثارة والندية.

وكان من أبرز هذه اللحظات هدف ساديو ماني في نصف النهائي والذي أوقف مسيرة منتخب مصر نحو النهائي ليؤكد القوة التنافسية والإثارة الكبيرة التي ميزت نسخة 2025.

أجمل 5 أهداف في الأدوار الإقصائية من كأس أمم إفريقيا

باب جي – السنغال ضد المغرب

سجل باب جي هدف التتويج في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول بتسديدة قوية سكنت الشباك ليقود السنغال لحصد اللقب القاري الثاني في تاريخها ويخلد اسمه كصاحب الهدف الأغلى في البطولة.

هدف باب جي في المغرب

محمد صلاح – مصر ضد كوت ديفوار

استغل محمد صلاح تمريرة متقنة من إمام عاشور ليسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 52 مانحا الفراعنة الفوز 3-2 والتأهل إلى نصف النهائي في هدف عكس خبرة النجم المصري وحضوره الحاسم في المواعيد الكبرى.

هدف محمد صلاح في كوت ديفوار

مروان عطية – مصر ضد بنين

افتتح مروان عطية التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 69 بهدف مميز قبل أن يتعادل بنين في الدقيقة 83 وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في مواجهة حاسمة أثنى الحساب الرسمي للبطولة على هدف عطية كأحد أجمل أهداف الدور الإقصائي.

هدف مروان عطية في بنين

عادل بولبينة – الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية

خطف عادل بولبينة الأضواء بعدما سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 119 بعد دقائق قليلة من مشاركته كبديل ليقود الجزائر إلى ربع النهائي في مباراة دراماتيكية أثبت خلالها قدرته على صناعة الفارق.

عادل بولبينة

أديمولا لوكمان – نيجيريا ضد موزمبيق

واصل أديمولا لوكمان تألقه بتسجيل هدف وصناعة هدفين في الفوز الكبير لنيجيريا بنتيجة 4-0 على موزمبيق ليصبح الأكثر مساهمة في الأهداف خلال الأدوار الإقصائية، مؤكدا قوة النسور الخضراء الهجومية ودوره القيادي داخل الملعب.