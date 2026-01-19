قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصلاة قبل الكأس وأهدى ابنته المريضة بالسرطان اللقب.. قصة مدرب السنغال التي هزت أفريقيا
مش عاوزين ورد | دوللي شاهين تطالب المعزّين في وفاة والدتها بالتبرع للكنيسة
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
منتصر الرفاعي

حفلت الأدوار الإقصائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بلحظات كروية خالدة وأهداف ستظل عالقة في ذاكرة الجماهير بعدما تحولت المباريات إلى ساحات للإبداع والحسم في أدق التفاصيل.

من هدف تتويج كتب نهاية درامية للمشوار القاري إلى لمسات فردية ساحرة صنعت الفارق في اللحظات الحاسمة، جاءت نسخة 2025 لتؤكد أن كرة القدم الأفريقية لا تعترف إلا بالإثارة والموهبة حتى صافرة النهاية.

هدف التتويج الأغلى في البطولة

يعد هدف باب جي نجم منتخب السنغال في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول أمام المغرب هو الهدف الأبرز والأغلى في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بعدما منح أسود التيرانجا الفوز في المباراة النهائية والتتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم، بعد التتويج الأول عام 2022.

وجاء الهدف بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس ياسين بونو من التصدي لها في مباراة حبست الأنفاس حتى لحظاتها الأخيرة ليصبح الهدف رمزا للنجاح السنغالي في النسخة الحالية من البطولة.

حضور مصري لافت في قائمة الأجمل

شهدت الأدوار الإقصائية للبطولة حضورا مصريا قويا ضمن قائمة أجمل الأهداف حيث تألق محمد صلاح بتسجيل هدف رائع في ربع النهائي أمام كوت ديفوار بعد تمريرة ساحرة من إمام عاشور بينما سجل مروان عطية هدفا مهما في دور الـ16 أمام منتخب بنين.

وأبرزت هذه الأهداف الدور المؤثر لنجوم منتخب مصر في اللحظات الحاسمة مؤكدين مكانة الفراعنة كأحد أبرز منتخبات البطولة رغم عدم بلوغ النهائي.

أرقام تهديفية وإثارة مستمرة

وشهدت الأدوار الإقصائية من النسخة 35 لبطولة كأس أمم أفريقيا تسجيل 34 هدفًا خلال 16 مباراة بمعدل تهديفي بلغ 2.12 هدف في المباراة الواحدة، في ظل مباريات حافلة بالإثارة والندية.

وكان من أبرز هذه اللحظات هدف ساديو ماني في نصف النهائي والذي أوقف مسيرة منتخب مصر نحو النهائي ليؤكد القوة التنافسية والإثارة الكبيرة التي ميزت نسخة 2025.

أجمل 5 أهداف في الأدوار الإقصائية من كأس أمم إفريقيا

باب جي – السنغال ضد المغرب

سجل باب جي هدف التتويج في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول بتسديدة قوية سكنت الشباك ليقود السنغال لحصد اللقب القاري الثاني في تاريخها ويخلد اسمه كصاحب الهدف الأغلى في البطولة.

هدف باب جي في المغرب

محمد صلاح – مصر ضد كوت ديفوار

استغل محمد صلاح تمريرة متقنة من إمام عاشور ليسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 52 مانحا الفراعنة الفوز 3-2 والتأهل إلى نصف النهائي في هدف عكس خبرة النجم المصري وحضوره الحاسم في المواعيد الكبرى.

هدف محمد صلاح في كوت ديفوار

مروان عطية – مصر ضد بنين

افتتح مروان عطية التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 69 بهدف مميز قبل أن يتعادل بنين في الدقيقة 83 وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في مواجهة حاسمة أثنى الحساب الرسمي للبطولة على هدف عطية كأحد أجمل أهداف الدور الإقصائي.

هدف مروان عطية في بنين

عادل بولبينة – الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية

خطف عادل بولبينة الأضواء بعدما سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 119 بعد دقائق قليلة من مشاركته كبديل ليقود الجزائر إلى ربع النهائي في مباراة دراماتيكية أثبت خلالها قدرته على صناعة الفارق.

عادل بولبينة

أديمولا لوكمان – نيجيريا ضد موزمبيق

واصل أديمولا لوكمان تألقه بتسجيل هدف وصناعة هدفين في الفوز الكبير لنيجيريا بنتيجة 4-0 على موزمبيق ليصبح الأكثر مساهمة في الأهداف خلال الأدوار الإقصائية، مؤكدا قوة النسور الخضراء الهجومية ودوره القيادي داخل الملعب.

أديمولا لوكمان
كأس أمم أفريقيا منتخب السنغال محمد صلاح السنغال ضد المغرب باب جي مصر ضد كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب السنغال

مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين

منتخب السنغال

مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

هواتف أوبو

بمواصفات احترافية.. أبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

تطبيق Tenor

"واتساب" تستبدل Tenor بـ Klipy في البحث عن صور GIF

هاتف انفينكس

لمحدودي الدخل.. انفينكس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بالصور

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

BMW iX3 M
BMW iX3 M
BMW iX3 M

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد