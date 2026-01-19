جهاز التطوير يواصل أعمال الصيانة والتجميل بمداخل ومخارج الإسماعيلية

يواصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ أعمال الصيانة والتجميل بمختلف المناطق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية.

واصل جهاز التطوير والتجميل تنفيذ أعمال صيانة لمساحة تقدر بنحو ٦٠ فدانًا من المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، شملت الجزيرة الوسطى بدءًا من الجامعة الجديدة وحتى ميدان الجويلي، إلى جانب قص وتهذيب النجيل ورفع المخلفات من الحدائق.

وفي سياق آخر، قام فريق العمل بتنفيذ أعمال نظافة وتهذيب للمسطحات الخضراء بمدخل الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمداخل الرئيسية للمحافظة.

كما قام الجهاز بالتنسيق مع حي ثان وحي ثالث الإسماعيلية، بقص وتهذيب المسطحات الخضراء حتى مزلقان الدوحة، بالإضافة إلى الجزيرة الوسطى بحي ثان وحتى كمين عز الدين.

وفي سياق متصل، أوضحت المهندسة تغريد أبو السعود أنه تم متابعة أعمال صيانة عدد من الحدائق، من بينها حديقة التخطيط العمراني، وحديقة المحافظة، وحديقة عرابي، والتي شملت أعمال تسوية الرمال، وزراعة نجيل جديد، واستبدال التالف، ورش العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على كفاءة المسطحات الخضراء خلال فصل الشتاء.

وأكدت رئيس جهاز التطوير والتجميل أن أعمال التطوير والتجميل تسير وفق خطة عمل منظمة، تستهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء، وتعزيز المظهر الجمالي والحضاري لمحافظة الإسماعيلية.