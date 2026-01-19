استسلام عناصر قسد في مركز أقطان الرقة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل باستسلام عناصر قسد في مركز أقطان الرقة ويطلبون نقلهم الى محافظة الحسكة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن إطار الدولة السورية، مشيدة بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن المملكة تأمل أن يسهم الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، ودعم مسار بناء مؤسسات الدولة وتطبيق القانون، بما يلبي تطلعات الشعب السوري نحو التنمية والازدهار.

وجددت السعودية دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتعزيز السلم الأهلي، والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.



