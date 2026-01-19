القابضة للبتروكيماويات تستضيف وفداً متخصصاً لبحث جذب الاستثمارات الصينية

استضافت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وفداً رفيع المستوى من مؤسسة الصين للهندسة البترولية والبتروكيماوية (CPPEI)، لبحث فرص التعاون والإستثمار في المشروعات القائمة والمستقبلية.

وترأس اللقاء الكيميائي علاء عبدالفتاح رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات بحضور نواب رئيس الشركة، وممثلي الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركات إنبي وبتروجيت وإيبروم.

وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة القومية للتوسع في صناعة البتروكيماويات، إلى جانب المشروعات المخطط تنفيذها خلال السنوات المقبلة لزيادة القيمة المضافة وتعظيم مساهمة هذه الصناعة في الاقتصاد المصري وتوطين منتجات محلية الصنع لتقليل الفاتورة الاستيرادية .

وأشاد الوفد الصيني بالتطور الذي تشهده صناعة البتروكيماويات في مصر، وبالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر في هذه الصناعة .

كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في تنمية وإنشاء مجمعات بتروكيماويات جديدة ، والاستثمار المشترك ، إلى جانب الاستفادة من أحدث التكنولوجيات الصينية في هذه الصناعة وتطبيقها في مصر .

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتبادل البيانات الفنية والدراسات الاقتصادية، بما يمهد لتحديد آليات تنفيذ مشروعات مصرية صينية في مجال البتروكيماويات لدعم دور مصر كأحد مراكز هذه الصناعة علي المستوي الإقليمي .

