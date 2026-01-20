إيماءة مخفية في ساعات Garmin تعيدك للشاشة الرئيسية وتقفل اللمس

يوضح التقرير أن العديد من ساعات Garmin المزودة بشاشة لمس تدعم إيماءة مخفية تسمّى “إيماءة الكف – Palm gesture”، تتيح للمستخدم العودة مباشرة إلى واجهة الساعة (Home) بمجرد تغطية الشاشة براحة اليد.

تعتبر الفكرة موجّهة لمن يتنقلون عميقًا داخل القوائم والإعدادات، حيث قد يحتاج المستخدم عادة إلى الضغط عدة مرات على زر “رجوع”، بدل حركة واحدة سريعة تعيد الساعة للشاشة الرئيسية.​

تعمل الإيماءة ببساطة عبر تغطية كامل شاشة الساعة لثانية تقريبًا بالكف، فتعود الساعة تلقائيًا إلى واجهة العرض الأساسية وتُخفض إضاءة الخلفية، ويمكن إيقاظ الشاشة مجددًا بمجرد النقر عليها.

وظيفة مختلفة أثناء التمرين: قفل الشاشة باللمس

توضح التجربة التي يعرضها الكاتب أن إيماءة الكف لا تعيد المستخدم إلى واجهة الساعة أثناء تتبع نشاط رياضي، بل تتحول في هذا الوضع إلى اختصار لقفل شاشة اللمس.

على سبيل المثال، عند استخدامها على ساعة Garmin Venu 4 أثناء الجري، لا تخرج من شاشة التمرين، بل تقوم بقفل لمس الشاشة لمنع العرق أو المطر أو احتكاك الملابس من تغيير شاشة البيانات أو إيقاف التتبع عن طريق الخطأ.

هذه الوظيفة تعمل على أي ساعة Garmin تدعم قفل الشاشة باللمس، بينما لا تعمل على طرازات لا تحتوي أصلًا على هذه الميزة، مثل Lily 2 Active الذي اشتكت منه محررة TechRadar لعدم استجابته للإيماءة.

كيف تستخدم إيماءة الكف خطوة بخطوة؟

يوجز التقرير طريقة استخدام الإيماءة على النحو التالي:

اولاً ساعة Garmin بشاشة لمس، انتقل بين بعض القوائم والإعدادات كما تفعل عادة، عندما ترغب في العودة سريعًا إلى واجهة الساعة، غط كامل شاشة الساعة براحة يدك لثانية تقريبًا، ستعود الساعة إلى واجهة العرض الرئيسية، مع خفض إضاءة الشاشة، كما يمكن إعادة إضاءة الشاشة أو إيقاظها بالنقر عليها أو باستخدام الحركة المعتادة لرفع المعصم.

تنقل TechRadar عن دليل دعم Garmin الرسمي تأكيد الشركة أن هذه الإيماءة مدعومة “من أي شاشة تقريبًا باستثناء أثناء تسجيل نشاط”، حيث تتحول وظيفتها هناك إلى قفل اللمس بدل الخروج إلى الواجهة.

ميزة بسيطة كثيرًا ما تُنسى

يصف الكاتب إيماءة الكف بأنها ميزة بسيطة وفعّالة ولكن يسهل نسيانها، على غرار بعض وظائف Garmin الأخرى مثل تتبع المعدات في Garmin Connect التي لا يكتشفها الكثير من المستخدمين إلا بعد فترة طويلة من الاستخدام.

في سياق تزايد تعقيد الساعات الذكية وكثرة القوائم والإعدادات، يقدّم هذا الاختصار طريقة سريعة لتقليل عدد النقرات والضغطات، سواء للعودة إلى الواجهة أو لتأمين شاشة التمرين من اللمسات غير المقصودة.