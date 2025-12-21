عودة تخفيضات Garmin Fenix 8

تؤكد منصة PhoneArena أن ساعة Garmin Fenix 8 الرياضية الفاخرة عادت لتُباع على أمازون بسعر التخفيضات نفسه الذي حصلت عليه في البلاك فرايداي، مع خصم قدره 250 دولارًا (حوالي 25٪) عن السعر الرسمي، ما يجعلها واحدة من أكثر الهدايا التقنية إغراءً لموسم أعياد 2025.​

خصم 250 دولارًا يعيد سعر البلاك فرايداي

تكشف PhoneArena أن نسخة 47 ملم من Garmin Fenix 8 تُباع الآن عبر بائع معتمد على أمازون بخصم 250 دولارًا، لتتراجع إلى أقل من 750 دولارًا بعد أن كان سعرها الأصلي يقترب من ألف دولار.

وتشير المنصة إلى أن هذا السعر يطابق خصم البلاك فرايداي الذي عرض في نوفمبر، لكن مع مخزون محدود وعدد وحدات قليل، ما يجعل العرض «نافذة قصيرة» لمن يفكر في الترقية قبل نهاية العام.​

تصميم متين مع شاشة AMOLED ومصباح يدوي مدمج

توضح PhoneArena أن Fenix 8 تأتي بهيكل من بوليمر مقوّى بالألياف مع إطار من الستانلس ستيل وزجاج Corning Gorilla Glass، ما يجعلها مناسبة للأنشطة القاسية مثل الجري الجبلي ورياضات التحمل.

وعلى عكس أجيال سابقة من سلسلة Fenix، تعتمد الساعة شاشة AMOLED ملونة عالية السطوع لسهولة القراءة، مع مصباح LED مدمج في الهيكل يمكن استخدامه كـ«كشاف» ليلي أثناء التخييم أو الجري في الظلام.​

بطارية تصل إلى 16 يومًا ووظائف صحية ورياضية متقدمة

تؤكد PhoneArena أن عمر البطارية يصل إلى 16 يومًا في وضع الساعة الذكية على شحنة واحدة، وهو رقم يتفوق على كثير من الساعات الذكية المنافسة التي تتطلب شحنًا شبه يومي.

وتضيف أن Fenix 8 تقدم مجموعة واسعة من أدوات تتبع الصحة واللياقة، بما في ذلك مراقبة الطاقة Body Battery، ومؤشر الجاهزية للتدريب Training Readiness، ووقت التعافي، إلى جانب أنماط مخصصة للجري، وركوب الدراجات، والسباحة، والتسلق، وغيرها.​

مكالمات هاتفية من المعصم وتجربة أكثر «ذكاءً»

تشير PhoneArena إلى أن Fenix 8 تختلف عن كثير من ساعات Garmin السابقة بوجود مكبر صوت وميكروفون مدمجين، ما يسمح بإجراء واستقبال المكالمات مباشرة من المعصم عند الاتصال بالهاتف.

كما تدعم الساعة الإشعارات الذكية، وتشغيل الموسيقى من خدمات مثل Spotify وDeezer، والدفع عبر Garmin Pay، لتقترب أكثر من تجربة الساعات الذكية الكاملة دون التضحية بقدراتها الرياضية الاحترافية.​

لماذا ترى PhoneArena أن هذا العرض لا يجب تفويته؟

تلخّص PhoneArena تقييمها بالقول إن Fenix 8 واحدة من أفضل الساعات الرياضية المتاحة اليوم، وأن رؤية هذا المستوى من العتاد والبطارية والمزايا الذكية عند سعر أقل بـ250 دولارًا يجعل الصفقة «نادرة» مقارنة بأسعار الساعات المنافسة مثل Apple Watch Ultra 3 وGalaxy Watch 8.

وتوضح أن من كان ينتظر هبوط السعر بعد البلاك فرايداي حصل الآن على فرصة ثانية بنفس مستوى التخفيض تقريبًا، لكن مع تحذير واضح بأن الكمية المحدودة قد تنفد في أي لحظة مع اقتراب عيد الميلاد ورأس السنة.