قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه
ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
«التابعي»: «مرموش» غير مُؤثر مع منتخب مصر.. ومحمد صلاح هو حسام حسن داخل الملعب
اعترافات كريم فهمي: الخناقات سر استمرار زواجي منذ 12 عامًا
رجل «أبو حنان» هتيجي في الموضوع.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن «ترامب» وأخطر القضايا الأمريكية
القانون حسم الأمر .. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟
أشرف صبحي يقدّم التعازي لأسرة السبّاح الراحل.. ويتفقد استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد |صور
مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترح «بن غفير» بإنشاء سجن تحرسه التماسيح
الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال
سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025
تقرير يكشف خريطة التغلغل لجماعة الإخوان داخل فرنسا.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عودة تخفيضات Garmin Fenix 8

Garmin Fenix 8
Garmin Fenix 8
احمد الشريف

تؤكد منصة PhoneArena أن ساعة Garmin Fenix 8 الرياضية الفاخرة عادت لتُباع على أمازون بسعر التخفيضات نفسه الذي حصلت عليه في البلاك فرايداي، مع خصم قدره 250 دولارًا (حوالي 25٪) عن السعر الرسمي، ما يجعلها واحدة من أكثر الهدايا التقنية إغراءً لموسم أعياد 2025.​

خصم 250 دولارًا يعيد سعر البلاك فرايداي

 

تكشف PhoneArena أن نسخة 47 ملم من Garmin Fenix 8 تُباع الآن عبر بائع معتمد على أمازون بخصم 250 دولارًا، لتتراجع إلى أقل من 750 دولارًا بعد أن كان سعرها الأصلي يقترب من ألف دولار. 

وتشير المنصة إلى أن هذا السعر يطابق خصم البلاك فرايداي الذي عرض في نوفمبر، لكن مع مخزون محدود وعدد وحدات قليل، ما يجعل العرض «نافذة قصيرة» لمن يفكر في الترقية قبل نهاية العام.​

تصميم متين مع شاشة AMOLED ومصباح يدوي مدمج

 

توضح PhoneArena أن Fenix 8 تأتي بهيكل من بوليمر مقوّى بالألياف مع إطار من الستانلس ستيل وزجاج Corning Gorilla Glass، ما يجعلها مناسبة للأنشطة القاسية مثل الجري الجبلي ورياضات التحمل.

 وعلى عكس أجيال سابقة من سلسلة Fenix، تعتمد الساعة شاشة AMOLED ملونة عالية السطوع لسهولة القراءة، مع مصباح LED مدمج في الهيكل يمكن استخدامه كـ«كشاف» ليلي أثناء التخييم أو الجري في الظلام.​

بطارية تصل إلى 16 يومًا ووظائف صحية ورياضية متقدمة

تؤكد PhoneArena أن عمر البطارية يصل إلى 16 يومًا في وضع الساعة الذكية على شحنة واحدة، وهو رقم يتفوق على كثير من الساعات الذكية المنافسة التي تتطلب شحنًا شبه يومي. 

وتضيف أن Fenix 8 تقدم مجموعة واسعة من أدوات تتبع الصحة واللياقة، بما في ذلك مراقبة الطاقة Body Battery، ومؤشر الجاهزية للتدريب Training Readiness، ووقت التعافي، إلى جانب أنماط مخصصة للجري، وركوب الدراجات، والسباحة، والتسلق، وغيرها.​

مكالمات هاتفية من المعصم وتجربة أكثر «ذكاءً»

تشير PhoneArena إلى أن Fenix 8 تختلف عن كثير من ساعات Garmin السابقة بوجود مكبر صوت وميكروفون مدمجين، ما يسمح بإجراء واستقبال المكالمات مباشرة من المعصم عند الاتصال بالهاتف. 

كما تدعم الساعة الإشعارات الذكية، وتشغيل الموسيقى من خدمات مثل Spotify وDeezer، والدفع عبر Garmin Pay، لتقترب أكثر من تجربة الساعات الذكية الكاملة دون التضحية بقدراتها الرياضية الاحترافية.​

لماذا ترى PhoneArena أن هذا العرض لا يجب تفويته؟

تلخّص PhoneArena تقييمها بالقول إن Fenix 8 واحدة من أفضل الساعات الرياضية المتاحة اليوم، وأن رؤية هذا المستوى من العتاد والبطارية والمزايا الذكية عند سعر أقل بـ250 دولارًا يجعل الصفقة «نادرة» مقارنة بأسعار الساعات المنافسة مثل Apple Watch Ultra 3 وGalaxy Watch 8. 

وتوضح أن من كان ينتظر هبوط السعر بعد البلاك فرايداي حصل الآن على فرصة ثانية بنفس مستوى التخفيض تقريبًا، لكن مع تحذير واضح بأن الكمية المحدودة قد تنفد في أي لحظة مع اقتراب عيد الميلاد ورأس السنة.

Garmin Fenix 8 Garmin AMOLED

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

ترشيحاتنا

هدير عبد الرازق

22 ديسمبر.. محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا لاتهامهما في فيديوهات مخلة

المتهمة

حبس سيدة لاتهامها بانتحال صفة طبيبة وإدارتها عيادة تجميل بدون ترخيص

سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات.. غدًا

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد