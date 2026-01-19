قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
طقس الساعات المقبلة| ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
نتنياهو: لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في إيران
دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء
انعقاد الجلسة العلمية الثانية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين
محافظات

كفر الشيخ تنظم البرنامج التدريبي لإدارة الاجتماعات الاحترافية.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج التدريبي «إدارة الاجتماعات الاحترافية»، للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن، خلال الفترة من 19 يناير حتى 22 يناير 2026 بمركز استدامة للتدريب والتطوير.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الاحترافية في إدارة الاجتماعات، مشددًا على أهمية تعزيز الأداء المؤسسي داخل ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التنظيم والدقة في العمل الحكومي، وتحسين جودة الأداء، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

يهدف البرنامج إلى توضيح مفهوم الاجتماعات وأهميتها، والاطلاع على أنواع الاجتماعات المختلفة، والتعرف على كيفية التخطيط للاجتماعات، ومراحل إعداد اجتماع ناجح، إلى جانب مهارات الكتابة اللغوية السليمة، وصفات رئيس الاجتماع الناجح.

يتناول البرنامج أساليب التعامل مع الأنماط المختلفة من أعضاء الاجتماعات، اتخاذ القرارات أثناء الاجتماعات، اكتشاف المشكلات ووضع الحلول المناسبة، بالإضافة إلى إبراز دور التقنية الرقمية في تعزيز فعالية الاجتماعات.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ مركز استدامة

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

متحدث مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس يكشف علاقة " القلقاس والقصب" بعيد الغطاس المجيد

متحدث مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس يكشف علاقة " القلقاس والقصب" بعيد الغطاس المجيد

الإسكندرية تحصد المركز الأول

الإسكندرية تحصد المركز الأول على مستوى القطاع الثاني بدوري الريادة

محافظ بورسعيد يتفقد محطة تسمين الماشية

بعد استقبالها 300 رأس ماشية كمرحلة أولى.. محافظ بورسعيد يتفقد محطة تسمين الماشية

بالصور

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

