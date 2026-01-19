كفر الشيخ تنظم البرنامج التدريبي لإدارة الاجتماعات الاحترافية.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج التدريبي «إدارة الاجتماعات الاحترافية»، للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن، خلال الفترة من 19 يناير حتى 22 يناير 2026 بمركز استدامة للتدريب والتطوير.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الاحترافية في إدارة الاجتماعات، مشددًا على أهمية تعزيز الأداء المؤسسي داخل ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التنظيم والدقة في العمل الحكومي، وتحسين جودة الأداء، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

يهدف البرنامج إلى توضيح مفهوم الاجتماعات وأهميتها، والاطلاع على أنواع الاجتماعات المختلفة، والتعرف على كيفية التخطيط للاجتماعات، ومراحل إعداد اجتماع ناجح، إلى جانب مهارات الكتابة اللغوية السليمة، وصفات رئيس الاجتماع الناجح.

يتناول البرنامج أساليب التعامل مع الأنماط المختلفة من أعضاء الاجتماعات، اتخاذ القرارات أثناء الاجتماعات، اكتشاف المشكلات ووضع الحلول المناسبة، بالإضافة إلى إبراز دور التقنية الرقمية في تعزيز فعالية الاجتماعات.