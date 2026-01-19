رفع كفاءة الجزيرة الوسطى وأعمال النظافة بمدخل كفر الشيخ .. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة الجزيرة الوسطى وأعمال النظافة والتشجير بمدخل محافظة كفرالشيخ، بدءًا من الكوبري الأزرق وحتى مدخل عزبة أبو عمر.

يأتي هذا تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، في إطار خطة المحافظة لتجميل المداخل والمحاور الرئيسية وتحسين الهوية البصرية، بما يعكس المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن الأعمال الجارية تشمل تنفيذ خطة متكاملة للنظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، إلى جانب زراعة الأشجار والغطاء النباتي بالجزيرة الوسطى، بما يسهم في تحسين المشهد العام، وتهيئة بيئة حضارية نظيفة وآمنة لمستخدمي الطريق، فضلًا عن دعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن المبادرات التي أطلقتها المحافظة لتجميل المحاور الرئيسية ورفع كفاءتها، وعلى رأسها مبادرة «كفرالشيخ للأخضر»، التي تستهدف زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار وتجميل المداخل والميادين، مؤكدًا أن تطوير مداخل المدن يمثل أولوية لما له من أثر مباشر في تحسين الصورة الذهنية وجودة الحياة.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار المتابعة الميدانية اليومية للأعمال الجارية، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة، مع الحفاظ على الاستدامة في أعمال النظافة والتشجير والصيانة الدورية.