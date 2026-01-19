كفر الشيخ .. بحث عدد من طلبات وشكاوى المواطنين | صور

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، لقاءً مع عدد من الأهالي للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على وضع حلول عاجلة لها، بحضور الأجهزة والجهات المعنية.

خلال اللقاء، استعرض المواطنون عددًا من المشكلات المتعلقة بقطاعات التعليم، والصحة، والتموين، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من القطاعات الخدمية، وجرى فحص كل شكوى على حدة، ودراسة الموقف الحالي بالتنسيق مع المختصين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع حلول عاجلة تتناسب مع طبيعة كل شكوى.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الاستماع إلى المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم من أرض الواقع يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مضيفاً أن تحسين الخدمات والمرافق يمثل التزاماً أساسياً تجاه الأهالي.

وأشار إلى تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ (114)، بجانب الرقم (0473220792)، لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين والتعامل الفوري معها بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.