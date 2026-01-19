محافظ كفر الشيخ يعلن اعتماد 14 حيزًا عمرانيًا جديدًا بسيدي سالم

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اعتماد 14 حيزًا عمرانيًا جديدًا بنطاق مركز سيدي سالم، في خطوة تعكس توجه المحافظة نحو التوسع العمراني المخطط وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في توفير مساحات عمرانية منظمة، تواكب الزيادة السكانية وتلبي احتياجات المواطنين، في إطار رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن اعتماد الأحوزة العمرانية بمركز سيدي سالم شمل عزب التاية، الغنايمة، الكودية، الندايرة، داوود الفقي، سعيد، عيد، ظاظا، عنبر، الحديدي، عبدالروؤف، السيد عبدالله، الشاذلية، الوكيل.

أكد محافظ كفرالشيخ أن اعتماد هذه الأحوزة العمرانية الجديدة يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وتنظيم العمران، بما يضمن استيعاب النمو السكاني المستقبلي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والحد من البناء العشوائي، مشددًا على استمرار تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.