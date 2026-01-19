قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب
رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي
اعتراف إسرائيلي صادم.. الاحتلال فشل في الحد من الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بالضفة
تصنيع محلي بخطوط إنتاج عالمية.. «مصنع 99 الحربي» في قلب خطة توطين الصناعة بمصر| تفاصيل
الداخلية السورية: نؤكد جاهزيتنا لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش بالحسكة
إزاي تكتشف تسريب الغاز في بيتك.. نصائح من الحماية المدنية.. فيديو
جيش الاحتلال: انخفاض القـ.تلى الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس القابضة للصناعات الغذائية يتفقد مطاحن جنوب القاهرة.. ويؤكد: العاملون ركيزة النجاح

القابضة للصناعات الغذائية
القابضة للصناعات الغذائية
محمد صبيح

قام الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بزيارة ميدانية هامة إلى شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل والإنتاج عن قرب، وتعزيز التواصل مع العاملين على المستوى التنفيذي والتشغيلي.

رافق الدكتور المهندس علاء ناجي في هذه الزيارة الميدانية المهندس علي عبد العزيز، مستشار الشركة القابضة، وذلك في إطار برامج المتابعة الدورية التي تنظمها الشركة القابضة لرفع مستوى الأداء والإنتاج في الشركات التابعة.

وكان في استقبالهما خلال الزيارة اللواء أحمد ضيف صقر، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، إلى جانب المهندس أحمد عبده سلام، الرئيس التنفيذي للشركة، والمحاسب محمد طاهر عزيز، العضو المنتدب المالي.

وشملت الزيارة جولة تفقدية بموقع مطحن الهرم، حيث قام الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتفقد خطوط الإنتاج المختلفة، واحتياطات الدقيق، والإجراءات المتبعة في التشغيل.

إضافة إلي التحقق من جودة المنتج ومستوى النظافة الصحية داخل المطحن، وذلك في إطار اهتمام القيادة التنفيذية بضمان تقديم منتج يلبي أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.

كما قام الدكتور المهندس علاء ناجي بلقاء العاملين بالمطحن، حيث حثّهم على مواصلة العطاء والإبداع، وشجعهم على بذل المزيد من الجهد لضمان الاستمرارية في أداء العمل على أفضل نحو ممكن، مؤكدًا لهم أن الشركة القابضة تقدر دورهم الحيوي في نجاح العمل وتحقيق أهداف الإنتاج.

كما أعرب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال اللقاء، عن اهتمامه الكبير بأحوال العاملين داخل مطحن الهرم، مشددًا على أنهم يشكلون عنصرًا أساسيًا ومحوريًا في منظومة نجاح الشركة، ولا يمكن تحقيق أي تقدم دون توفير بيئة عمل إيجابية ومحفّزة تضمن رفاهية العاملين واستقرارهم الوظيفي والمعنوي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة والدورية لأداء الشركات التابعة، وضمان سير العملية الإنتاجية بصورة منتظمة ومنسجمة مع الخطط التشغيلية المعتمدة، من خلال الرقابة والمتابعة الميدانية الدقيقة لعمل المطاحن وخطوط الإنتاج، بهدف تحسين جودة الدقيق المنتج والارتقاء بمستوى الخدمات، وكذلك تذليل مختلف العقبات التي تواجه العملية الإنتاجية أو التشغيلية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة ما يقرب من 40 ألف طن من الدقيق سنويًا، وهو يعكس القدرة الإنتاجية للشركة في صناعة الدقيق بأنواعه المختلفة لتلبية احتياجات السوق المحلي والإسهام في دعم الأمن الغذائي.

شركة القابضة للصناعات الغذائية القابضة للصناعات الغذائية اللواء أحمد ضيف صقر شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ترشيحاتنا

مصطفى فتحي وزوجته

مصطفى فتحي يتغزل في زوجته بأحدث ظهور عقب كأس الأمم

الزمالك

إجراءات عاجلة فى تدريبات الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة المصري بالكونفدرالية

إنتر ميلان

أول تعليق من مدرب إنتر ميلان على مواجهة أرسنال في أبطال أوروبا

بالصور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد