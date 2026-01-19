رئيس القابضة للصناعات الغذائية يتفقد مطاحن جنوب القاهرة.. ويؤكد: العاملون ركيزة النجاح

قام الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بزيارة ميدانية هامة إلى شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل والإنتاج عن قرب، وتعزيز التواصل مع العاملين على المستوى التنفيذي والتشغيلي.

رافق الدكتور المهندس علاء ناجي في هذه الزيارة الميدانية المهندس علي عبد العزيز، مستشار الشركة القابضة، وذلك في إطار برامج المتابعة الدورية التي تنظمها الشركة القابضة لرفع مستوى الأداء والإنتاج في الشركات التابعة.

وكان في استقبالهما خلال الزيارة اللواء أحمد ضيف صقر، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، إلى جانب المهندس أحمد عبده سلام، الرئيس التنفيذي للشركة، والمحاسب محمد طاهر عزيز، العضو المنتدب المالي.

وشملت الزيارة جولة تفقدية بموقع مطحن الهرم، حيث قام الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتفقد خطوط الإنتاج المختلفة، واحتياطات الدقيق، والإجراءات المتبعة في التشغيل.

إضافة إلي التحقق من جودة المنتج ومستوى النظافة الصحية داخل المطحن، وذلك في إطار اهتمام القيادة التنفيذية بضمان تقديم منتج يلبي أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.

كما قام الدكتور المهندس علاء ناجي بلقاء العاملين بالمطحن، حيث حثّهم على مواصلة العطاء والإبداع، وشجعهم على بذل المزيد من الجهد لضمان الاستمرارية في أداء العمل على أفضل نحو ممكن، مؤكدًا لهم أن الشركة القابضة تقدر دورهم الحيوي في نجاح العمل وتحقيق أهداف الإنتاج.

كما أعرب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال اللقاء، عن اهتمامه الكبير بأحوال العاملين داخل مطحن الهرم، مشددًا على أنهم يشكلون عنصرًا أساسيًا ومحوريًا في منظومة نجاح الشركة، ولا يمكن تحقيق أي تقدم دون توفير بيئة عمل إيجابية ومحفّزة تضمن رفاهية العاملين واستقرارهم الوظيفي والمعنوي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة والدورية لأداء الشركات التابعة، وضمان سير العملية الإنتاجية بصورة منتظمة ومنسجمة مع الخطط التشغيلية المعتمدة، من خلال الرقابة والمتابعة الميدانية الدقيقة لعمل المطاحن وخطوط الإنتاج، بهدف تحسين جودة الدقيق المنتج والارتقاء بمستوى الخدمات، وكذلك تذليل مختلف العقبات التي تواجه العملية الإنتاجية أو التشغيلية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة ما يقرب من 40 ألف طن من الدقيق سنويًا، وهو يعكس القدرة الإنتاجية للشركة في صناعة الدقيق بأنواعه المختلفة لتلبية احتياجات السوق المحلي والإسهام في دعم الأمن الغذائي.