تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لدعم التوسع في الأنشطة التجارية والإدارية بشرق القاهرة

تشهد منطقة شرق القاهرة نشاطاً متسارعاً في قطاع المشروعات التجارية والإدارية، مدفوعاً بزيادة الطلب من الشركات على مساحات مكتبية حديثة ومتكاملة تواكب تطورات بيئة الأعمال.

ويأتي ذلك في ظل توسّع ملحوظ في الاستثمارات الموجهة نحو تطوير مجمعات إدارية عالية الجودة، تلبي احتياجات السوق وتدعم خطط النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه مصري لتوسيع أحد المشروعات متعددة الاستخدامات في المنطقة، من خلال إضافة مساحات مكتبية جديدة مخصصة للتأجير. ويهدف هذا التوسّع إلى الاستجابة للطلب المتزايد من الشركات على بيئات عمل متطورة توفر تكامل البنية التحتية والخدمات الداعمة.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً متزايداً لدى المؤسسات المالية لتمويل مشروعات ذات جدوى واستدامة عالية، تسهم في تعزيز البنية الاقتصادية الحضرية للمنطقة، وتوفير فرص تشغيل مباشرة وغير مباشرة.

وقد تم تنفيذ هذا التسهيل التمويلي بالتعاون بين بنك بيت التمويل الكويتي – مصر و "مراكز"، التي تتولى تطوير المشروع في شرق القاهرة.