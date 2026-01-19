دينا أبو الخير: الشرك بالله والرياء من السبع الموبقات ويجب تجنبها

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن السبع الموبقات التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، محذرة من تأثيرها المدمر على الفرد والمجتمع.

وقالت خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن السبع الموبقات تشمل، الشرك بالله، السحر، قتل النفس بغير حق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تعد من الكبائر التي تهلك الإنسان إذا لم يتب عنها.

وأضافت أن الحديث لا يقتصر على هذه السبعة فقط، بل هناك كثير من الأفعال المكروهة والمحرمة التي تصنف كبائر أخرى، مثل عقوق الوالدين أو اليمين الغموس، وكلها تؤثر بشكل كبير على الفرد والمجتمع إذا انتشرت.

وأوضحت أن التوبة النصوح والاستغفار والعودة إلى الله يمكن أن تنقذ الإنسان من آثار هذه الكبائر، مؤكدة أن الإسلام منح الإنسان دائمًا فرصة للإصلاح والتوبة مهما كانت الأفعال السابقة.