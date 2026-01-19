الحجز الإلكتروني لشقق ظلال يبدأ غدا عبر منصة مصر العقارية

الحجز الإلكتروني لشقق ظلال .. أعلنت منصة مصر العقارية بدء إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق مشروع ظلال ابتداءً من غدٍ الثلاثاء 20 يناير 2026 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة في خطوة جديدة تهدف إلى إتاحة وحدات سكنية متنوعة للمواطنين داخل عدد من المدن الجديدة مع الاعتماد الكامل على الحجز الإلكتروني بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

ويأتي الإعلان عن بدء الحجز الإلكتروني لشقق ظلال في توقيت يشهد اهتمامًا واسعًا من المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية جاهزة بمساحات مختلفة داخل مشروعات رسمية مطروحة من جهات حكومية معتمدة، وهو ما جعل مشروع ظلال محط أنظار شريحة كبيرة من الراغبين في التملك أو الاستثمار العقاري خلال الفترة الآتية.

رابط الحجز الإلكتروني لشقق ظلال

أوضحت منصة مصر العقارية أن الحجز الإلكتروني لشقق مشروع ظلال سيتم من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة، حيث يمكن للمواطنين الراغبين في الحجز الدخول على الرابط المخصص للحجز غدًا الثلاثاء 20 يناير 2026 واتباع الخطوات المعلنة لإتمام عملية التسجيل والحجز الإلكتروني بكل سهولة ويسر.

وأكدت المنصة أن جميع إجراءات الحجز ستتم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لأي مقرات أو جهات أخرى بما يساهم في تقليل الزحام وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع ضمان تسجيل الطلبات وفق أسبقية الحجز الإلكترونية المعتمدة داخل النظام.

أماكن وتفاصيل مشروع ظلال

يشمل مشروع ظلال طرح شقق سكنية في عدد من المدن الجديدة المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تتوزع الوحدات بين مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور والعلمين الجديدة والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والشروق وحدائق العاصمة، بما يوفر تنوعًا جغرافيا يلبي احتياجات مختلف الفئات.

وحددت منصة مصر العقارية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20 و21 يناير 2026 لإجراء الحجز الإلكتروني لشقق مشروع ظلال على أن يتم استقبال طلبات الحجز خلال هذين اليومين فقط وفقًا للضوابط والشروط المعلنة عبر المنصة الإلكترونية.

أسعار شقق مشروع ظلال

تمتاز شقق مشروع ظلال بتنوع كبير في المساحات المطروحة، إذ تبدأ المساحات من 114 مترًا مربعًا، وتصل إلى 227 مترًا مربعًا وهو ما يتيح خيارات متعددة تناسب احتياجات الأسر الصغيرة والكبيرة على حد سواء دون تغيير أو تبديل في تفاصيل الطرح المعلنة.

وتم طرح 9 آلاف شقة ضمن مشروع ظلال موزعة على 8 مدن جديدة داخل مصر وهو ما يعكس حجم المشروع الكبير، ويؤكد سعي الجهات المعنية لتوفير عدد مناسب من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد في السوق العقارية خلال الوقت الحالي.

وتبدأ أسعار شقق مشروع ظلال من 3 ملايين جنيه وتصل إلى 7 ملايين و922 ألف جنيه وفقا لمساحة الوحدة وموقعها داخل المدينة المختارة وهو ما يمنح المواطنين والمستثمرين بدائل سعرية متعددة للاختيار بينها حسب الإمكانات والاحتياجات المختلفة.

مواعيد الحجز لبقية المشروعات السكنية

إلى جانب مشروع ظلال أعلنت الجهات المختصة مواعيد الحجز الإلكتروني لبقية المشروعات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان خلال الفترة الآتية حيث تم تحديد يوم الخميس 22 يناير 2026 لبدء الحجز في مشروع الإسماعيلية.

كما تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني لمشروعات جنة وسكن مصر وروضة العبور والإسكان الحر يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 يناير 2026 وذلك وفقا للجداول الزمنية المعلنة على منصة مصر العقارية دون أي تعديل في المواعيد المقررة.

تعطل الحجز الإلكتروني الأسبوع الماضي

وفيما يتعلق بما تم تداوله بشأن تعطل الحجز الإلكتروني خلال الأسبوع الماضي أكدت منصة مصر العقارية أنه لم يتم حتى الآن تخصيص أي وحدة سكنية من المشروعات المطروحة وأن جميع الوحدات لا تزال متاحة بالكامل أمام المواطنين الراغبين في الحجز.

وأشارت المنصة إلى أن إجراءات تخصيص الوحدات السكنية ستتم فقط بعد الانتهاء من التحديثات الجارية في النظام الإلكتروني مؤكدة أن الهدف من هذه التحديثات هو تحسين كفاءة المنصة وضمان تنفيذ عمليات الحجز والتخصيص بدقة وشفافية كاملة.

ويعكس هذا الطرح الإلكتروني الجديد لشقق مشروع ظلال توجها واضحا نحو الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة المشروعات السكنية وتسهيل وصول المواطنين إلى الوحدات المطروحة مع الالتزام الكامل بالضوابط المعلنة ومواعيد الحجز المحددة دون تغيير.