قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدوم مونتاج على صدى البلد
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحجز الإلكتروني لشقق ظلال يبدأ غدا عبر منصة مصر العقارية

الحجز الإلكتروني لشقق ظلال يبدأ غدا عبر منصة مصر العقارية
الحجز الإلكتروني لشقق ظلال يبدأ غدا عبر منصة مصر العقارية
عبد الفتاح تركي

الحجز الإلكتروني لشقق ظلال .. أعلنت منصة مصر العقارية بدء إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق مشروع ظلال ابتداءً من غدٍ الثلاثاء 20 يناير 2026 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة في خطوة جديدة تهدف إلى إتاحة وحدات سكنية متنوعة للمواطنين داخل عدد من المدن الجديدة مع الاعتماد الكامل على الحجز الإلكتروني بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

ويأتي الإعلان عن بدء الحجز الإلكتروني لشقق ظلال في توقيت يشهد اهتمامًا واسعًا من المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية جاهزة بمساحات مختلفة داخل مشروعات رسمية مطروحة من جهات حكومية معتمدة، وهو ما جعل مشروع ظلال محط أنظار شريحة كبيرة من الراغبين في التملك أو الاستثمار العقاري خلال الفترة الآتية.

واقرأ أيضًا:

حجز شقق داره

رابط الحجز الإلكتروني لشقق ظلال

أوضحت منصة مصر العقارية أن الحجز الإلكتروني لشقق مشروع ظلال سيتم من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة، حيث يمكن للمواطنين الراغبين في الحجز الدخول على الرابط المخصص للحجز غدًا الثلاثاء 20 يناير 2026 واتباع الخطوات المعلنة لإتمام عملية التسجيل والحجز الإلكتروني بكل سهولة ويسر.

وأكدت المنصة أن جميع إجراءات الحجز ستتم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لأي مقرات أو جهات أخرى بما يساهم في تقليل الزحام وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع ضمان تسجيل الطلبات وفق أسبقية الحجز الإلكترونية المعتمدة داخل النظام.

أماكن وتفاصيل مشروع ظلال

يشمل مشروع ظلال طرح شقق سكنية في عدد من المدن الجديدة المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تتوزع الوحدات بين مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور والعلمين الجديدة والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والشروق وحدائق العاصمة، بما يوفر تنوعًا جغرافيا يلبي احتياجات مختلف الفئات.

تفاصيل حجز شقق الإسكان الطرح الجديد

وحددت منصة مصر العقارية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20 و21 يناير 2026 لإجراء الحجز الإلكتروني لشقق مشروع ظلال على أن يتم استقبال طلبات الحجز خلال هذين اليومين فقط وفقًا للضوابط والشروط المعلنة عبر المنصة الإلكترونية.

أسعار شقق مشروع ظلال

تمتاز شقق مشروع ظلال بتنوع كبير في المساحات المطروحة، إذ تبدأ المساحات من 114 مترًا مربعًا، وتصل إلى 227 مترًا مربعًا وهو ما يتيح خيارات متعددة تناسب احتياجات الأسر الصغيرة والكبيرة على حد سواء دون تغيير أو تبديل في تفاصيل الطرح المعلنة.

وتم طرح 9 آلاف شقة ضمن مشروع ظلال موزعة على 8 مدن جديدة داخل مصر وهو ما يعكس حجم المشروع الكبير، ويؤكد سعي الجهات المعنية لتوفير عدد مناسب من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد في السوق العقارية خلال الوقت الحالي.

وتبدأ أسعار شقق مشروع ظلال من 3 ملايين جنيه وتصل إلى 7 ملايين و922 ألف جنيه وفقا لمساحة الوحدة وموقعها داخل المدينة المختارة وهو ما يمنح المواطنين والمستثمرين بدائل سعرية متعددة للاختيار بينها حسب الإمكانات والاحتياجات المختلفة.

مواعيد الحجز لبقية المشروعات السكنية

إلى جانب مشروع ظلال أعلنت الجهات المختصة مواعيد الحجز الإلكتروني لبقية المشروعات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان خلال الفترة الآتية حيث تم تحديد يوم الخميس 22 يناير 2026 لبدء الحجز في مشروع الإسماعيلية.

كما تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني لمشروعات جنة وسكن مصر وروضة العبور والإسكان الحر يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 يناير 2026 وذلك وفقا للجداول الزمنية المعلنة على منصة مصر العقارية دون أي تعديل في المواعيد المقررة.

حجز شقق عواصم المحافظات

تعطل الحجز الإلكتروني الأسبوع الماضي

وفيما يتعلق بما تم تداوله بشأن تعطل الحجز الإلكتروني خلال الأسبوع الماضي أكدت منصة مصر العقارية أنه لم يتم حتى الآن تخصيص أي وحدة سكنية من المشروعات المطروحة وأن جميع الوحدات لا تزال متاحة بالكامل أمام المواطنين الراغبين في الحجز.

وأشارت المنصة إلى أن إجراءات تخصيص الوحدات السكنية ستتم فقط بعد الانتهاء من التحديثات الجارية في النظام الإلكتروني مؤكدة أن الهدف من هذه التحديثات هو تحسين كفاءة المنصة وضمان تنفيذ عمليات الحجز والتخصيص بدقة وشفافية كاملة.

بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ويعكس هذا الطرح الإلكتروني الجديد لشقق مشروع ظلال توجها واضحا نحو الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة المشروعات السكنية وتسهيل وصول المواطنين إلى الوحدات المطروحة مع الالتزام الكامل بالضوابط المعلنة ومواعيد الحجز المحددة دون تغيير.

شقق ظلال الحجز الإلكتروني لشقق ظلال منصة مصر العقارية شقق ظلال منصة مصر العقارية موعد حجز شقق ظلال 2026 أسعار شقق ظلال رابط حجز شقق ظلال مشروع ظلال وزارة الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

فريد الديب

أحمد موسى يكشف لماذا قبل فريد الديب الدفاع عن الرئيس الأسبق مبارك

فادية عبدالغني

فادية عبد الغني: أولاد الراعي أعادني بشخصية لم أقدمها من قبل وأستمتع بالتعاون مع نجوم العمل

نشأت الديهي

دخول مفاجئ .. الإعلامي نشأت الديهي ينضم لـ محمد الباز و أحمد موسى على الهواء

بالصور

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد