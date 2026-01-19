قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

المصالح الشخصية| طلب عاجل من لميس الحديدي بعد أمم إفريقيا

لميس الحديدي
لميس الحديدي
عادل نصار

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على فوز منتخب السنغال مساء أمس الأحد على المغرب في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، قائلة: "مباراة شديدة الإثارة، وحتى آخر لحظاتها مكنش حد يسيب الماتش لثانية واحدة".
 

كادت المباراة أن تنتهي بكارثة رياضية

وتابعت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة:"كادت المباراة أن تنتهي بكارثة رياضية؛ إلغاء الهدف الأول للسنغال، ثم احتساب ضربة جزاء، وانسحاب فريق السنغال غضبا من احتساب ضربة الجزاء، وتهديد بإلغاء المباراة، ثم العودة بقيادة ساديو  ماني الذي قام بدور كبير مع فريقه، والمغربي دياز  الذي أهدر ضربة جزاء سهلة جدا".

أكملت الإعلامية لميس الحديدي، أن :"اشتباكات بين الجماهير السنغالية والمغربية، وانتهت المباراة بفوزها للمرة الثانية بالكأس وسط صدمة الجماهير".

وذكرت الحديدي أن ثمة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مراقبين، قائلة:"أسئلة مثل: هل كان هدف السنغال الأول صحيحا؟ هل كانت ضربة الجزاء السنغالية صحيحة؟ خاصة في هذا التوقيت، آخر ثلاثين ثانية، وماعرفش ليه، ولماذا انسحب وعاد بهذه السرعة؟ وكيف سدد دياز الكرة بهذه السهولة؟".

أردفت:"رد فعل الفريقين كان في مجمله  يتسم بأجواء تشهد  برود ، وكان من المفترض أن يقطع السنغال نفسه من الفرحة أو انهيار منتخب المغرب، وهذا لم يحدث، وبدأت بسبب ذلك أن تتوارد شكوك أن هناك اتفاقا بين الاتحادات عشان المغرب وتنظيم كأس العالم. بدأنا نسمع شكوك كثيرة، وماينفعش نتهم حد بذلك لأن ذلك اتهام خطير".

واختتمت قائلة:"أسئلة مهمة، لكن بالنسبة لنا لدينا تساؤلات في مصر أهم، لا تخص المغرب أو السنغال. أولا، نحن ننتظر تقييما فنيا وإداريا محايدا لما قدمه الفريق: ماذا حدث؟ وأين الأخطاء والمشاكل؟ هل كان هناك مشاكل إدارية أم تنظيمية؟ أسياد إفريقيا لازم نشتغل من امبارح، وأن نستعد للبطولة القادمة. عاوزين نعرف وما هي الخطوات المطلوبة حتى كأس العالم في يونيو القادم".

واصلت:"لازم نبدأ نبني منتخب جديد، خاصة أن معظم اللاعبين أعمارهم في الثلاثينيات. عاوزين نشوف هنعمل إيه الفترة الجاية".

وطالبت بوجود لجنة تقدم هذا التقييم الإداري والفني بعيدا عن الأهواء، معلقة:"عاوزين لجنة محايدة تقدم هذا التقييم بعيدا عن الأهواء، خاصة، وعفوا، أن هناك أهواء كثيرة داخل الاتحاد؛ حد بيحب حسام حسن وحد مش بيحبه، ونفس الأمر على اللاعبين. تقييم فني إداري محترف".

أكملت:"مش هنعرف نعمل أي حاجة أو نتقدم خطوة واحدة بدون هذا التقييم الإداري الفني المحترف الحقيقي، ودون تنحية المصالح الشخصية عن فكرة الكرة، واللي كان بيتلعب امبارح وفي معظم البطولة يختلف كثيرا عن لعب المنتخب المصري".

وأردفت:"محتاجين نعرف النواحي البدنية والتكتيك واللياقة. محتاجين كرة حديثة. للأسف مش بنلعب كرة حديثة، لسه بتتلعب كرة قديمة حتى في وجود المحترفين. إذا كنا نريد أن نعود أسياد إفريقيا، علينا أن نشتغل من امبارح، مش بكرة".

