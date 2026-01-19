قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عضو الحزب الجمهور: أسباب هجرة الأمريكيين من الولايات الديمقراطية إلى الجمهورية اقتصادية

امريكا
امريكا
عادل نصار

قال إيلي بريمر عضو الحزب الجمهوري، إنّ ظاهرة الهجرة من الولايات التي يهيمن عليها الديمقراطيون إلى الولايات الجمهورية مستمرة، مشيرًا إلى أن الأسباب الأساسية وراء هذا التحرك هي أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات الجمهورية توفر بيئة اقتصادية أكثر جاذبية، تتمثل في ضرائب أقل، وتكاليف سكن منخفضة، ولوائح تنظيمية أبسط، مقارنة بالولايات الزرقاء مثل نيويورك وكاليفورنيا، حيث أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية هناك قد تكلف الأغنياء ضرائب أعلى من المتوسط.

ولفت إلى أن الولايات الزرقاء أظهرت سياسات عدائية؛ مما دفع البعض إلى البحث عن مناطق أكثر أمانًا واستقرارًا، موضحًا أن هذا التحرك ليس مقتصرًا على العوامل الاقتصادية فحسب، بل قد يكون له تأثيرا سياسيا واضحا على الانتخابات القادمة.

وأشار إلى أن انتقال السكان إلى الولايات المحافظة؛ قد يعيد تشكيل نتائج التصويت، وقد يؤدي إلى توازن الألوان بين الولايات الحمراء والزرقاء في المستقبل.

الحزب الجمهوري إيلي بريمر القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

