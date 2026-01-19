عضو الحزب الجمهور: أسباب هجرة الأمريكيين من الولايات الديمقراطية إلى الجمهورية اقتصادية

قال إيلي بريمر عضو الحزب الجمهوري، إنّ ظاهرة الهجرة من الولايات التي يهيمن عليها الديمقراطيون إلى الولايات الجمهورية مستمرة، مشيرًا إلى أن الأسباب الأساسية وراء هذا التحرك هي أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات الجمهورية توفر بيئة اقتصادية أكثر جاذبية، تتمثل في ضرائب أقل، وتكاليف سكن منخفضة، ولوائح تنظيمية أبسط، مقارنة بالولايات الزرقاء مثل نيويورك وكاليفورنيا، حيث أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية هناك قد تكلف الأغنياء ضرائب أعلى من المتوسط.

ولفت إلى أن الولايات الزرقاء أظهرت سياسات عدائية؛ مما دفع البعض إلى البحث عن مناطق أكثر أمانًا واستقرارًا، موضحًا أن هذا التحرك ليس مقتصرًا على العوامل الاقتصادية فحسب، بل قد يكون له تأثيرا سياسيا واضحا على الانتخابات القادمة.

وأشار إلى أن انتقال السكان إلى الولايات المحافظة؛ قد يعيد تشكيل نتائج التصويت، وقد يؤدي إلى توازن الألوان بين الولايات الحمراء والزرقاء في المستقبل.