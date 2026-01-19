حفل تأبين لـ الراحلين أعضاء النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية

نظمت النقابة الفرعية للصحفيين في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حفلًا لتأبين 11 من الزملاء أعضاء النقابة الذين رحلوا عن عالمنا، وذلك تقديرًا لمسيرة عطائهم المهني والإنساني.

شمل حفل التأبين الزملاء الراحلون: كمال عوض، مدير تحرير جريدة المساء، ناصر جويدة، نائب رئيس تحرير الأهرام، محمد السيد، مدير تحرير جريدة المساء، محمد أبو ذكري، مدير تحرير الأخبار، مرورة سعيد، الصحفية بجريدة الفتح، ومحمد عبد الرحمن، الصحفي بجريدة الأمة.

كما شمل التأبين الزملاء: حسن أبو شقرة، مدير مكتب جريدة الميدان، ماجد محمد، مدير تحرير جريدة الوفد، إبراهيم رضوان، نائب رئيس تحرير أكتوبر، أحمد إسماعيل، الصحفي بجريدة السوق العربية، وعجمي إبراهيم، الصحفي بجريدة الجمهورية.

وأُقيم حفل التأبين بحضور جميع أعضاء مجلس النقابة الفرعية، داخل مقرها في الإسكندرية، حيث تضمن الحفل تكريم أسر الزملاء الراحلين تقديرًا لمسيرتهم وعطائهم المهني.