أزمة صحية مفاجئة.. النقل العام تكشف سبب اقتحام أتوبيس محل بالإسكندرية

كشفت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، سبب حادث اصطدام أتوبيس نقل عام، اليوم الإثنين، بمحل أسفل عقار بمنطقة دوران الصفا بحى العجمى غرب الإسكندرية.

وأوضحت أن أزمة صحية مفاجئة ألمت بالسائق، ما تسبب فى انحراف الأتوبيس ووقوع الحادث.

وأصدرت الهيئة بيانًا أوضحت فيه أنه أثناء سير أحد أتوبيسات الكهرباء التابعة للهيئة بمنطقة الكوبرى 21 انحرف الأتوبيس عن مساره واصطدم بأحد المحال بسبب تعرض سائقه لأزمة صحية مفاجئة.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة السائق فقط، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة