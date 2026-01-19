برلماني: مصر ملتزمة بدعم وحدة السودان وحماية سيادته

أكد النائب محمد نشأت العمده وكيل لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، يعكس حرص القيادة المصرية على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشدد نشأت العمده في تصريح صحفي له اليوم، على أن موقف مصر تجاه السودان ثابت وواضح، حيث تدعم القاهرة سيادة السودان ووحدة أراضيه وترفض أي محاولات للمساس بأمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن ذلك ينبع من الارتباط العضوي بين الأمن القومي المصري والسوداني.

وأكد وكيل صناعة البرلمان. أن مصر ترفض استمرار الحرب في السودان وضياع موارده الحيوية، معتبرة أن أي تصعيد عسكري يهدد استقرار الدولة الشقيقة ويؤثر على مصالح شعبيها والمنطقة بأكملها، وأن الحلول السياسية السلمية هي الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار واستدامة الموارد الوطنية.

وأضاف نائب الصعيد أن، اللقاء أبرز أيضًا أهمية الأمن المائي المصري باعتباره قضية وجودية تشكل أولوية للأمن القومي، مؤكداً حرص مصر على حماية مواردها المائية وضمان حقوقها فيها بما يعزز الاستقرار الداخلي والأمن الاستراتيجي للبلاد.

واختتم النائب محمد نشأت العمده حديثه، بالتأكيد على أن مصر ستظل ملتزمة بالعمل المشترك مع شركائها الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد وحل الأزمات السياسية في المنطقة، بما يدعم السلم والاستقرار ويحافظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكدًا الدور القيادي لمصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والأفريقي.