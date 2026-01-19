قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاطمة تكشف تفاصيل ليلة الرعب مع زوجها: حلق شعري وكان هيموتني بسكين
الخارجية الفرنسية: ماكرون سيرفض الانضمام إلى مجلس السلام
خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة
مسؤول سابق بالنتاجون: التدخل العسكري الأمريكي في جرينلاند خيال روّجت له بعض عواصم أوروبا
برلماني: مواجهة التطرف تبدأ من تجديد الخطاب الديني وحضور العلماء بقوة في الفضاء الرقمي
الأهلي يستقر على قيد 5 لاعبين جدد بالقائمة الأفريقية قبل مواجهة يانج أفريكانز بدوري الأبطال
منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار
عبد الغني هندي: الأزهر الشريف يرحب بالفكر المستنير ويرفض محاولات النيل من كبار الأئمة
موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار
إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026
أزمة تهدد السنغال قبل مونديال 2026 بعد تصرفات نهائي أمم أفريقيا
الأهلي يستقر على قيد 5 لاعبين جدد بالقائمة الأفريقية قبل مواجهة يانج أفريكانز بدوري الأبطال

عبدالحكيم أبو علم

رفع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، حالة الطوارئ للقصوى؛ قبل ساعات من مواجهة يانج أفريكانز المقرر لها يوم الجمعة، على استاد الجيش المصري في برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يشهد مران الفريق الأحمر عودة مجموعة اللاعبين الدوليين للانتظام في التدريبات بعد حصولهم على راحة لمدة يومين عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني الذي شارك في بطولة أمم أفريقيا، التي فاز بها منتخب السنغال بعد الفوز على نظيره المغربي بهدف.

ويشهد مران الفريق الأحمر اليوم أيضًا، مشاركة الصفقات الثلاث الجديدة أحمد عيد الذي تم ضمه أمس من المصري البورسعيدي، وكذلك مروان عثمان بعد استعارته من سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم، وعمرو الجزار بعد ضمه بشكل نهائي من البنك الأهلي.

فيما سيشهد مران الفريق الأحمر غدًا ظهور المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء البيضاوي المغربي الذي سيصل للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي.

فيما سينهي الأهلي اليوم صفقة ضم هادي رياض مدافع فريق بتروجيت، ومن المقرر أن يظهر وينضم لتدريبات الأهلي، الأربعاء، على أن يقوم الأهلي بقيد الخماسي في قائمة الفريق الأفريقية.

وينتظر الأهلي ضم مهاجم أجنبي خلال ساعات؛ ليكون الصفقة السادسة، فيما سيكون هناك ثنائي تحت السن سيتم التعاقد معهما، أحدهما مصطفى قابيل لاعب منتخب العراق للشباب، وعودة الفاخوري لاعب منتخب الأردن للشباب.

ورحل عن الأهلي محمد مجدي أفشة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم إلى الاتحاد السكندري، ومصطفى العش إعارة لمدة موسم ونصف إلى المصري البورسعيدي، وعمر كمال عبد الواحد حتى نهاية الموسم إلى سيراميكا، فيما سيغادر السلوفيني جينيك جارديشار إلى الدوري المجري إعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية شراء.

ويحاول الأهلي تسويق المغربي أشرف داري، ومن الممكن أن ينضم كريم فؤاد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في سيراميكا كليوباترا.

النادي الاهلي كرة القدم بطولة الدوري برج العرب الاسكندرية

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

جماهير السنغال

إيقاف وغرامة وحرمان من المونديال.. عقوبات قاسية ضد السنغال فى أحداث نهائي الكان

نسرين طافش

بسعر عالي | فستان نسرين طافش يثير الجدل في Joy Awards 2026

القلقاس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس

نيللي كريم

ناقد موضة يحرج نيللي كريم بسبب إطلالتها في حفل Joy Awards.. شاهد

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

بيع سيارة
بيع سيارة
بيع سيارة

مياه الشرب بالشرقية تنفذ حملات للتوعية المائية بقرى مركز الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

