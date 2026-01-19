الأهلي يستقر على قيد 5 لاعبين جدد بالقائمة الأفريقية قبل مواجهة يانج أفريكانز بدوري الأبطال

رفع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، حالة الطوارئ للقصوى؛ قبل ساعات من مواجهة يانج أفريكانز المقرر لها يوم الجمعة، على استاد الجيش المصري في برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يشهد مران الفريق الأحمر عودة مجموعة اللاعبين الدوليين للانتظام في التدريبات بعد حصولهم على راحة لمدة يومين عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني الذي شارك في بطولة أمم أفريقيا، التي فاز بها منتخب السنغال بعد الفوز على نظيره المغربي بهدف.

ويشهد مران الفريق الأحمر اليوم أيضًا، مشاركة الصفقات الثلاث الجديدة أحمد عيد الذي تم ضمه أمس من المصري البورسعيدي، وكذلك مروان عثمان بعد استعارته من سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم، وعمرو الجزار بعد ضمه بشكل نهائي من البنك الأهلي.

فيما سيشهد مران الفريق الأحمر غدًا ظهور المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء البيضاوي المغربي الذي سيصل للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي.

فيما سينهي الأهلي اليوم صفقة ضم هادي رياض مدافع فريق بتروجيت، ومن المقرر أن يظهر وينضم لتدريبات الأهلي، الأربعاء، على أن يقوم الأهلي بقيد الخماسي في قائمة الفريق الأفريقية.

وينتظر الأهلي ضم مهاجم أجنبي خلال ساعات؛ ليكون الصفقة السادسة، فيما سيكون هناك ثنائي تحت السن سيتم التعاقد معهما، أحدهما مصطفى قابيل لاعب منتخب العراق للشباب، وعودة الفاخوري لاعب منتخب الأردن للشباب.

ورحل عن الأهلي محمد مجدي أفشة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم إلى الاتحاد السكندري، ومصطفى العش إعارة لمدة موسم ونصف إلى المصري البورسعيدي، وعمر كمال عبد الواحد حتى نهاية الموسم إلى سيراميكا، فيما سيغادر السلوفيني جينيك جارديشار إلى الدوري المجري إعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية شراء.

ويحاول الأهلي تسويق المغربي أشرف داري، ومن الممكن أن ينضم كريم فؤاد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في سيراميكا كليوباترا.