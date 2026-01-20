قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ابنة أحمد راتب: حزنت لعدم تكريم والدي ووجدت بعدها استجابة سريعة لتكريمه

لمياء أحمد راتب، نجلة الفنان الراحل أحمد راتب
لمياء أحمد راتب، نجلة الفنان الراحل أحمد راتب
محمود محسن

أعربت لمياء أحمد راتب، نجلة الفنان الراحل أحمد راتب، عن حزنها عن عدم تكريم والدها الراحل وعندما كتبت "بوست" علي مواقع التواصل إنني حزينة لعدم تكريم والدي ، وجدت استجابة كبيرة وسريعة من الدكتور اشرف زكي ووزارة الثقافة وتم تكريمه والكل أعرب عن دعمه لي ولوالدي الراحل وانه يستحق كل التكريم وبالفعل تم تكريمه في مهرجان المهن التمثيلية بعد رحيله.

وأضافت لمياء أحمد راتب، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه كنت في منتهي السعادة لتكريمه وتسلمت درع التكريم والدتي ، وكانت استجابة سريعة من وزير الثقافة والاتصال بي.

وتابعت أنه استمريت في الكتابة عن والدي علي الصفحة الرسمية الخاصة بي ولكني تراجعت عن كتابة اي بوستات لفترة معينة عن والدي بسبب انني وجدت بعض التعليقات غير اللائقة ، ولكني تجاوزت تلك التعليقات الغير لائقة ،  وانني أستمر في كتابة كل ما اشعر به عن والدي ، كما قمت بتأليف قصيدة بالعامية عن والدي الراحل وقامت بقراءتها اثناء الحلقة وكانت مؤثرة جدا عن والدها الراحل الفنان الكبير احمد راتب.

وتأشارت إلى أنه علي مدار حياتي وانا أفتخر بوالدي أنا وعائلتي بما قدمه والدي ، ولايزال دوره في فيلم الارهابي  مصدر فخر لي وشهادة التقدير التي حصل عليها احتفظ بها في منزلي.

وعن قصة زواجها اشارت عندما جاء زوجي احمد ليتقدم لي  وقابل والدي وكان لسه في بداية حياته وكان يعمل "كول سنتر " وطلب منه  والدي ان يعمل في وظيفة اخري وبالأخص وهو خريج تجارة ، وبالفعل التحق زوجي للعمل في أحد البنوك وعمل به ودائما ما يقول والدك هو السبب.

ووصاني والدي قبل رحيله ان نخلي بالنا علي نفسنا وان نراعي والدتنا وان نكون في سعادة وحب وتعاون بيننا ، وكان والدي طوال حياه مثقف وحب للغة العربية وانا تتلمذت علي يديه في حب الثقافة والراوايات وكان هذا مؤثر جدا في شخصيتي وحياتي .

لمياء أحمد راتب احمد راتب مواقع التواصل اشرف زكي وزارة الثقافة

