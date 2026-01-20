طريقة عمل البيض بالجبنة في خطوات سهلة وسريعة

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة إفطار سريعة ولذيذة، جربي البيض بالجبنة. إليك الخطوات.



تحضير المكونات: حضري 3 بيضات، 2–3 ملاعق جبنة مبشورة، رشة ملح وفلفل، وملعقة صغيرة زبدة.

خفق البيض: اكسر البيض في طبق، أضيفي الحليب إذا رغبتِ، وتبلي بالملح والفلفل، ثم اخفقي جيدًا.

تسخين المقلاة: سخني الزبدة أو الزيت على نار متوسطة.

طهي البيض: صبي خليط البيض في المقلاة وقلّبيه برفق حتى يبدأ في التماسك.

إضافة الجبنة: رشي الجبنة فوق البيض واتركيها لدقيقة حتى تذوب.

التقديم: قدمي البيض بالجبنة ساخنًا مع الخبز أو التوست، ويمكن تزيينه بالأعشاب الطازجة.

طريقة اخري لعمل البيض بطريقة مختلفة وسهلة: البيض بالطماطم والفلفل.

المكونات:

3 بيضات

1 حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات

نصف حبة فلفل رومي (اختياري) مقطع صغير

رشة ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا أو فلفل حار حسب الرغبة

ملعقة صغيرة زيت زيتون أو زبدة

أعشاب للتزيين (مثل بقدونس أو كزبرة)

طريقة التحضير:

تسخين الزيت:

سخني الزيت أو الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.

قلي الخضار:

أضيفي الطماطم والفلفل وقلبيهم لمدة 3–4 دقائق حتى يطروا.

تتبيل الخضار:

رشي الملح والفلفل والبابريكا على الخضار وقلبي.

إضافة البيض:

اكسر البيض فوق الخضار واتركيه على النار بدون تقليب أو قلّبيه حسب الرغبة (يعني ممكن يكون بيض مقلي أو مخفوق).

الطهي:

غطي المقلاة لدقيقة أو دقيقتين حتى ينضج البيض حسب الرغبة.

التقديم:

قدميه ساخنًا مع الخبز، ورشي الأعشاب للتزيين.



وجبة سريعة، شهية، ومثالية لبداية اليوم بطاقة ونكهة