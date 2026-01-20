قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
اقتصاد

الدولار مستقر أمام الجنيه.. أسعار البنوك اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 ، مع فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع في البنوك العاملة بالسوق المصرفية، وسط متابعة حثيثة من المتعاملين لتحركات العملة الأمريكية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك قناة السويس: 47.400 جنيه شراء – 47.500 جنيه بيع

بنك HSBC: 47.370 جنيه شراء – 47.470 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 47.370 جنيه شراء – 47.470 جنيه بيع

بنك مصر: 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك العقاري المصري العربي: 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.360 جنيه شراء – 47.460 جنيه بيع

البنك المركزي المصري: 47.352 جنيه شراء – 47.490 جنيه بيع

بنك البركة: 47.350 جنيه شراء – 47.450 جنيه بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 47.350 جنيه شراء – 47.421 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 47.340 جنيه شراء – 47.440 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني (NBK): 47.340 جنيه شراء – 47.440 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 47.240 جنيه شراء – 47.340 جنيه بيع

QNB الأهلي: 47.100 جنيه شراء – 47.200 جنيه بيع

ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار السياسات النقدية للبنك المركزي المصري التي تهدف إلى ضبط سوق الصرف والحفاظ على توازن العملة أمام الدولار، مع متابعة المستثمرين والمتعاملين لأية تحركات محتملة خلال الفترة المقبلة.

