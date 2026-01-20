قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

9.84 مليار درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال 2025

ولاء عبد الكريم

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 2,275 معاملة تقييم عقاري خلال عام 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 9.84 مليار درهم، وفق البيانات السنوية الصادرة عن مؤشر عجمان العقاري.
 

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام الدائرة، أن معاملات التقييم الخاصة بوحدات مشاريع التطوير العقاري بلغت 795 معاملة بإجمالي 52.10 مليون درهم، فيما سجلت الدائرة 1,834 معاملة تقييم عقاري مرتبطة بالإقامات الذهبية للمستثمرين بقيمة إجمالية بلغت 4.94 مليار درهم.

وأوضح المهيري أن الإحصائيات السنوية تعكس جودة القطاع العقاري وتنوع فرص الاستثمار وملاءمتها لمختلف شرائح المستثمرين، مشيراً إلى أن عدد معاملات تقييم العقارات التجارية بلغ 436 معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 5.22 مليار درهم، متقدمة على العقارات السكنية التي سجلت 2.82 مليار درهم، تلتها العقارات الصناعية بقيمة 1.75 مليار درهم.

وأشار التقرير السنوي أيضاً إلى تسجيل معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، ما يعكس شمولية خدمات الدائرة ودورها في تعزيز الشفافية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للقطاع العقاري في إمارة عجمان.

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

