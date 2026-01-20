قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصل إلى التوحد.. تحذيرات من الولادة القيصرية على الأمهات والأطفال

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات الولادة القيصرية داخل مصر، أطلقت وزارة الصحة والسكان تحذيرات واضحة من التوسع غير المبرر في اللجوء إلى هذا الإجراء الجراحي، مؤكدة أن الأمر تجاوز الحدود الآمنة طبيًا وأصبح يمثل خطرًا حقيقيًا على صحة الأمهات والمواليد.

 وجاءت هذه التحذيرات بعد تسجيل نسب قياسية جعلت مصر تتصدر دول العالم في معدلات الولادة القيصرية، في مخالفة صريحة لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

الولادة القيصرية.. تدخل جراحي وليس خيارًا طبيعيًا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الولادة القيصرية لا تُعد ولادة طبيعية، وإنما هي عملية جراحية كاملة لا يجب اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة الطبية القصوى. 

وأوضح أن الأصل في عملية الإنجاب هو الولادة الطبيعية، لما لها من فوائد صحية للأم والطفل، بينما تمثل القيصرية تدخلًا استثنائيًا هدفه إنقاذ حياة الأم أو الجنين عند وجود مخاطر حقيقية.

أضرار صحية متعددة على الأم

وأشار عبدالغفار، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا تترتب عليها أضرار صحية جسيمة للأم، من أبرزها:

طول فترة التعافي بعد الولادة مقارنة بالولادة الطبيعية.

زيادة احتمالات حدوث الإجهاض المتكرر في الحمل التالي.

ارتفاع معدلات التصاق المشيمة في الولادات اللاحقة.

زيادة نسب وفيات الأمهات مقارنة بالولادة الطبيعية.

مخاطر تهدد صحة الأطفال

لم تتوقف الأضرار عند الأم فقط، بل تمتد لتشمل المولود نفسه، حيث أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الولادة القيصرية ترتبط بعدة مخاطر صحية للأطفال، من بينها:

زيادة نسبة إصابة الأطفال باضطرابات طيف التوحد.

ارتفاع معدلات دخول الأطفال إلى الحضانات بعد الولادة.

ضعف التكيف المناعي للطفل مقارنة بالمواليد طبيعيًا.

أرقام صادمة.. مصر الأولى عالميًا

واستعرض عبدالغفار الأرقام الرسمية التي وصفها بـ«المقلقة»، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بألا تتجاوز نسبة الولادة القيصرية 15% من إجمالي الولادات.

إلا أن الواقع في مصر يكشف عن تجاوز هذه النسبة بشكل خطير، حيث بلغت معدلات الولادة القيصرية نحو 80% على مستوى الجمهورية، وارتفعت إلى 90% في ثلاث محافظات، ما يجعل مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في هذا المؤشر.

دعوة للعودة إلى المسار الطبي السليم

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن هذا الوضع يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، ويستدعي تحركًا عاجلًا للحد من الاستخدام المفرط للولادة القيصرية. وأكد ضرورة العودة إلى الأساس الطبي السليم، وهو تشجيع الولادة الطبيعية، وعدم اللجوء إلى التدخل الجراحي إلا عند الضرورة القصوى، حفاظًا على صحة الأمهات وضمان مستقبل صحي أفضل للأطفال.

مسؤولية مشتركة

واختتم عبدالغفار تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الصحية والأطباء والأسر، مع رفع الوعي المجتمعي بمخاطر القيصرية غير الضرورية، وتفعيل البروتوكولات الطبية التي تضع صحة الأم والطفل في المقام الأول، بعيدًا عن أي اعتبارات غير طبية.

معدلات الولادة القيصرية أضرار الولادة القيصرية تأثير الولادة القيصرية على صحة الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

ترشيحاتنا

سعاد مكاوي

في ذكرى رحيلها ..سعاد مكاوي "أميرة المونولوج" بين التألق الفني ونهاية هادئة

سعاد مكاوي

في ذكرى ملكة المونولوج.. قصة سعاد مكاوي وأزواجها الثلاثة

مسلسل لعبة قلبت بجد

مسلسل لعبة وقلبت يتصدر التريند مؤشر البحث جوجل

بالصور

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد