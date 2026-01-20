مانشستر سيتي يصطدم ببودو جليمت بأبطال أوروبا.. الموعد والقنوات وموقف مرموش

تُفتتح اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، بمواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبودو جليمت النرويجي، في لقاء يحتضنه ملعب الفريق النرويجي، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه المواجهة في مرحلة حاسمة من سباق التأهل للأدوار الإقصائية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تبدأ في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري في البطولة القارية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت

وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، المالكة للحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي، حيث توفر تغطية كاملة لأحداث اللقاء قبل وأثناء وبعد المباراة.

موقف مانشستر سيتي في جدول الترتيب

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في حسم التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية، قبل خوض الجولة الأخيرة من هذه المرحلة.

موقف عمر مرموش من المشاركة

وتلقى مانشستر سيتي دفعة معنوية بعودة الدولي المصري عمر مرموش إلى صفوف الفريق، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، حيث كان قد شارك كبديل في مباراة تحديد المركز الثالث أمام منتخب نيجيريا، والتي أقيمت يوم السبت الماضي، وانتهت بحصول نيجيريا على المركز الثالث بعد ركلات الترجيح، رغم إهدار مرموش لإحدى الركلات.

ويأمل الجهاز الفني لمانشستر سيتي في الاستفادة من جاهزية مرموش خلال مواجهة بودو جليمت، خاصة في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بسبب الإصابات والغيابات.

غيابات مانشستر سيتي قبل المواجهة

ويفتقد مانشستر سيتي في هذه المباراة عددًا من لاعبيه المؤثرين، حيث يغيب كل من ماتيو كوفاسيتش، وجون ستونز، وروبن دياز، ويوسكو جفارديول، وأوسكار بوب، وسافينيو لفترات طويلة بسبب الإصابة، في حين لم يستعد نيكو غونزاليس جاهزيته بعد، وغاب عن المباراتين الأخيرتين.

كما يغيب البرتغالي برناردو سيلفا عن اللقاء بسبب الإيقاف، بينما لا يحق للمنضم حديثًا أنطوان سيمينيو المشاركة مع الفريق قبل الأدوار الإقصائية، وينطبق الأمر ذاته على المدافع مارك جويهي، عقب إتمام انتقاله من كريستال بالاس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى مانشستر سيتي لتأكيد تفوقه ومواصلة مشواره بثبات نحو الأدوار النهائية، في حين يتطلع بودو جليمت لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة تاريخية أمام أحد أقوى فرق القارة الأوروبية.