مفاجأة جديدة بشأن إهدار ضربة جزاء المغرب.. فيديو
بعد تورطها في دعم الاحتجاجات.. سفير بريطانيا يغادر طهران على نحو عاجل
بعد "تبوله" في المدرجات.. حبس وغرامة لمشجع جزائري في واقعة ملعب مولاي الحسن
محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الأجزاء القابلة للسقوط بالعقارات
أمطار غير مسبوقة تضرب تونس.. فيضانات وتحذيرات رسمية من تفاقم الأوضاع
الدفاع الروسية تكشف الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
بمناسبة الاحتفال بعيدها الـ 74.. فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بالمجان
معهد التخطيط ينجح في تجديد 4 "أيزو" ويحصل على مواصفتين جديدتين
البانيه ينخفض لـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم
المغرب يتسلح بالمادة 82 لسحب لقب الكان 2025 من السنغال
أول تعليق من بن غفير على هدم مكاتب الأونروا بالقدس
مكنش قصدي.. دفاع أحمد حسام ميدو يطالب بإلغاء الحكم ضد موكله في اتهامه بسب الحكم محمود البنا
اقتصاد

بروتوكول تعاون لتوفير حلول تمويلية لأصحاب المصانع والورش بالصف و العياط

رئيس البنك الأهلي ومحافظ الجيزة
رئيس البنك الأهلي ومحافظ الجيزة
محمد يحيي

أعلن البنك الأهلي المصري، التابع للحكومة برئاسة محمد الإتربي، عن توقيع بروتوكول تعاون مع محافظ الجيزة بهدف توفير حلول تمويلية متكاملة لأصحاب الورش والمصانع بمنطقتي عرب أبو ساعد بالصف وجزرا بالعياط، بغرض تقنين أوضاع تلك الكيانات ودعم توسعها وتعزيز تنافسيتها لتساهم في الاقتصاد القومي.

بحسب الاتفاق الموقع ، فإنه سيتم تخصيص قطع أرض لإقامة منطقة صناعية متكاملة تتبع محافظة الجيزة ودعم استراتيجية البنك الأهلي المصري نحو توفير حلول تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر حزمة من البرامج الخدمية غير المالية والتمويلية.

تفاصيل البرنامج

ويوفر الاتفاق تسهيلاتالائتمانية اللازمة لأصحاب الورش والمصانع لسداد مقابل تقنين أوضاعهم، إلى جانب تمويل الاحتياجات الاستثمارية ورأس المال العامل، ودعم عمليات التصدير وأوامر التوريد و إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتكاملة، مع التركيز على المباني الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

و يشمل التعاون تقديم خدمات تمويلية وفنية ولوجستية وتأهيلية، بما يساعد أصحاب المشروعات على التكامل الصناعي وتسويق منتجاتهم، ويدعم تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

تصريحات المسئولين

وعلق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك؛ بأن هذه الخطوات تعكس اهتمام الجهاز المصرفي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية لما لها من آثار في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي وبيئة الاستثمار.

وأضاف محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار؛ أن الاتفاق يساعد على تطوير المناطق الصناعية بالمحافظة وتحويلها لمنظومة نموذجية متكاملة بما ينعكس علي معدلات الانتاج والتوظيف.

البنك الأهلي المصري محمد الإتربي حلول تمويلية اخبار مصر مال واعمال ورش صناعية الاقتصاد القومي المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

