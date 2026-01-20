بروتوكول تعاون لتوفير حلول تمويلية لأصحاب المصانع والورش بالصف و العياط

أعلن البنك الأهلي المصري، التابع للحكومة برئاسة محمد الإتربي، عن توقيع بروتوكول تعاون مع محافظ الجيزة بهدف توفير حلول تمويلية متكاملة لأصحاب الورش والمصانع بمنطقتي عرب أبو ساعد بالصف وجزرا بالعياط، بغرض تقنين أوضاع تلك الكيانات ودعم توسعها وتعزيز تنافسيتها لتساهم في الاقتصاد القومي.

بحسب الاتفاق الموقع ، فإنه سيتم تخصيص قطع أرض لإقامة منطقة صناعية متكاملة تتبع محافظة الجيزة ودعم استراتيجية البنك الأهلي المصري نحو توفير حلول تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر حزمة من البرامج الخدمية غير المالية والتمويلية.

تفاصيل البرنامج

ويوفر الاتفاق تسهيلاتالائتمانية اللازمة لأصحاب الورش والمصانع لسداد مقابل تقنين أوضاعهم، إلى جانب تمويل الاحتياجات الاستثمارية ورأس المال العامل، ودعم عمليات التصدير وأوامر التوريد و إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتكاملة، مع التركيز على المباني الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

و يشمل التعاون تقديم خدمات تمويلية وفنية ولوجستية وتأهيلية، بما يساعد أصحاب المشروعات على التكامل الصناعي وتسويق منتجاتهم، ويدعم تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

تصريحات المسئولين

وعلق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك؛ بأن هذه الخطوات تعكس اهتمام الجهاز المصرفي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية لما لها من آثار في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي وبيئة الاستثمار.

وأضاف محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار؛ أن الاتفاق يساعد على تطوير المناطق الصناعية بالمحافظة وتحويلها لمنظومة نموذجية متكاملة بما ينعكس علي معدلات الانتاج والتوظيف.