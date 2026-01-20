قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
إطلاق خدمة جديدة لنقاط البيع لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في مصر

أحمد عبد القوى

 أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، عن إطلاق خدمة نقاط البيع الإلكترونية (POS)، في خطوة استراتيجية مهمة ضمن مسيرة البنك لتقديم حلول قبول الدفع المتكاملة في مختلف أنحاء البلاد، بما يعزز دوره كشريك موثوق في خدمات قبول المدفوعات عبر الإنترنت ومن خلال نقاط البيع الالكترونية.

وتهدف الخدمة إلى تمكين التجار من قبول المدفوعات بطريقة آمنة وميسّرة، بما يشمل معاملات البطاقات والدفع اللاتلامسي، وذلك في إطار دعم استراتيجية البنك الأوسع للتحول الرقمي. ويأتي هذا الإطلاق استكمالًا لنجاح منتج قبول الدفع عبر الانترنت Access، والذي سبق إطلاقه من خلال بنك أبوظبي الأول مصر، مع توسيع نطاق حلول المدفوعات الرقمية ليشمل نقاط البيع في المتاجر الفعلية، دعمًا لنمو الأعمال المرتبطة بالمدفوعات الإلكترونية بوجه عام.

و في هذا السياق، صرحت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي الأول مصر: “تعكس هذه الخطوة التزام بنك أبوظبي الأول مصر المستمر لتمكين التجار، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في مصر. كما تتماشى خدمة نقاط البيع مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، واستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تسهيل الوصول إلى خدمات مالية آمنة وفعّالة ومبتكرة للأفراد والشركات.”

ومع هذا الإطلاق، أضاف شميس فخري، رئيس الابتكار وإدارة قبول المدفوعات الإلكترونية في بنك أبوظبي الأول مصر: “من خلال تكامل خدمة نقاط البيع الجديدة مع خدمات قبول المدفوعات على التجارة الإلكترونية الحالية، يعزز بنك أبوظبي الأول مصر مكانته كمزود متكامل لحلول قبول المدفوعات للتجار من مختلف الأحجام والقطاعات. كما يعزز بنك أبوظبي الأول مصر حضوره في سوق المدفوعات الرقمية سريع التطور في مصر، من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للتجار وتدعم التنمية الاقتصادية للبلاد.”

ويجسد هذا الإطلاق توجه بنك أبوظبي الأول مصر نحو تطوير حلول دفع عملية ومبتكرة تواكب احتياجات السوق، وتسهم في تحسين تجربة قبول الدفع للتجار ، بما يدعم نمو منظومة المدفوعات الرقمية في مصر ويعزز مسار التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة وشمولًا.

مصر خدمة دفع

