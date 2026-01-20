المصرف المتحد يساند المشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو مستدام

انطلاقًا من دوره الاقتصادي والاجتماعي والوطني، أعلن المصرف المتحد عن إطلاق منتج تمويل الأطباء، في خطوة استراتيجية تستهدف مساندة المشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز كفاءة القطاع الصحي، ودعم استدامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

ويأتي هذا المنتج ليعالج التحديات التمويلية التي تواجه الأطباء وأصحاب العيادات والمراكز الطبية، سواء في بداية مسيرتهم المهنية أو خلال مراحل التوسع والتطوير، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الطبي وتحسين جودة الرعاية الصحية، خاصة في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى.

ويقدم المصرف المتحد من خلال منتج تمويل الأطباء حلولًا تمويلية مرنة بعائد تنافسي يبلغ 5%، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات مع إجراءات مبسطة تراعي طبيعة النشاط الطبي واحتياجاته التشغيلية والاستثمارية، بما يمنح الكوادر الطبية القدرة على التخطيط المالي طويل الأجل وتحقيق الاستقرار والنمو.

وأكد طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد أن دعم المشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الرعاية الصحية هو استثمار مباشر في صحة المواطن وجودة حياته، ويسهم في تقليص الفجوة في الخدمات الطبية وتعزيز الكفاءات داخل مصر.

وأضاف أن استراتيجية المصرف المتحد ترتكز على دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، من خلال منظومة تمويلية متخصصة تواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعتمد على الابتكار والمرونة ومواكبة التحول الرقمي.

ومن جانبه، أوضح عمرو نصير – نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد أن المنتج الجديد يوفر حلولًا عملية لدعم العيادات والمراكز الطبية الناشئة والقائمة، لا سيما فيما يتعلق بتحديث الأجهزة الطبية والتوسع في تقديم الخدمات، مؤكدًا استمرار المصرف في تقديم حزم متكاملة من الحلول التمويلية والرقمية التي تعزز الشمول المالي والتنمية المستدامة.

ويؤكد المصرف المتحد من خلال هذا المنتج دوره كشريك تنموي فاعل في دعم قطاع الرعاية الصحية، والمساهمة في بناء منظومة طبية أكثر كفاءة واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن ومستقبل الخدمات الصحية في مصر.