وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو

البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

 


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى  5344 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6235 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7125 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49880 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 20 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.49 جنيه
سعر الشراء: 47.35 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.22 جنيه

سعر الشراء: 55.05 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.68 جنيه

سعر الشراء: 63.46 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.66 جنيه

سعر الشراء: 12.62 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.93 جنيه

سعر الشراء: 12.89 جنيه

كما أوضح محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس شديد البرودة خلال فترات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نسبيًا نهارًا، قبل أن تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب المحافظات.

شبورة مائية كثيفة وتحذيرات للسائقين
وأشار إلى أن الظاهرة الجوية الأبرز اليوم هي تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وطالب قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر، وتهدئة السرعات، وترك مسافات آمنة بين السيارات لتجنب الحوادث.

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية
وكشف عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح، مؤكدًا أن هذه الأمطار غير مؤثرة على سير الأنشطة اليومية.

نشاط للرياح يزيد الإحساس بالبرودة
كما لفت إلى نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف
وأضاف أن بعض السحب المنخفضة تظهر على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أسعار الذهب الذهب الذهب والدولار الطقس حالة الطقس

