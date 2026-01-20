قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجراات فانونية تجاه سيدة إدعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
فن وثقافة

هيفاء وهبي تروج لـ أغنيتها الجديدة "أزمة نفسية"

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
علا محمد

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، أحدث أعمالها الغنائية فى منشور عبر حسابها على مواقع التواصل، وجاءت الأغنية بعنوان "أزمة نفسية".

ونشرت هيفاء ، صورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت جزءًا من كلمات أغنيتها الجديدة: "خروجه من حياتي صدمة مش معمول حسابها، والفرقة ياه منها ومن قلة أدبه".


ونشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهي بصحبة إحدى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تحمل اطلالة النجمة الالمانية الشهيرة مرسيدس، وهي النسخةG Class.


ومن المعروف عن الفنانة هيفا وهبي حبها الشديد لعالم السيارات، حيث ظهرت في مناسبات عديدة مع سيارات مميزة تحمل أشهر العلامات التجارية حول العالم، أبرزها لامبورجيني، وبورشه ورولز رويس الانجليزية.

هيفاء وهبي الفنانة اللبنانية الأغنية بعنوان أزمة نفسية

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

وزارة التربية والتعليم

التعليم تطلق مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض لـ سكرتيري العموم: تقييم جهود القيادات التنفيذية قبل نهاية يناير

جانب من اللقاء

لتقييم المرحلة الأولي .. اتفاقية تعاون بين التأمين الصحي الشامل ومنظمة الصحة العالمية

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

