هيفاء وهبي تروج لـ أغنيتها الجديدة "أزمة نفسية"

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، أحدث أعمالها الغنائية فى منشور عبر حسابها على مواقع التواصل، وجاءت الأغنية بعنوان "أزمة نفسية".

ونشرت هيفاء ، صورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت جزءًا من كلمات أغنيتها الجديدة: "خروجه من حياتي صدمة مش معمول حسابها، والفرقة ياه منها ومن قلة أدبه".



ونشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهي بصحبة إحدى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تحمل اطلالة النجمة الالمانية الشهيرة مرسيدس، وهي النسخةG Class.



ومن المعروف عن الفنانة هيفا وهبي حبها الشديد لعالم السيارات، حيث ظهرت في مناسبات عديدة مع سيارات مميزة تحمل أشهر العلامات التجارية حول العالم، أبرزها لامبورجيني، وبورشه ورولز رويس الانجليزية.