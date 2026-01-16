قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشكر الرئيس السيسي: شكرا على قيادتكم الحكيمة .. ويعرض الوساطة في أزمة سد إثيوبيا
رمز واحد يكشف هاتفك بالكامل.. كيف يستغل المحتالون USSD لسرقة أموالك؟
رسالة شكر من ترامب للرئيس السيسي لقيادته الناجحة للوساطة بين إسرائيل وحماس
وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر
بركلتي جزاء.. جيرونا يهزم إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
عمرو أديب عن خطاب ترامب للرئيس السيسي: من أهم رسائل الزعيمين
لوريان يسحق موناكو بثلاثية ويواصل عروضه القوية في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان يكتسح ليل بثلاثية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
اتصالان في 48 ساعة .. ترامب ونتنياهو يبحثان قرارا مصيريا تجاه إيران
محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا
عمرو أديب : فيه وزير معمول له حفلة عشان ماشي من الحكومة
اتفاق أوكراني روسي لوقف إطلاق النار بمحيط محطة زابوريجيا
هيفاء وهبي تحيي حفل عيد الحب في بيروت.. 13 فبراير

سعيد فراج

تستعد الفنانة هيفاء وهبي، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 13 فبراير المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل هيفاء وهبي، في عيد الحب، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني قريبًا. 

أحدث أغاني هيفاء وهبي

من جهة أخرى، أطلقت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة "إحنا الشلة" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسميّة على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية “إحنا الشلة” من كلمات أحمد المالكي، ألحان نور عز العرب، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماسترينغ جمال ياسين، والكليل إخراج رجا نعمة. 

أغنية “إحنا الشلة” هي ضمن أغنيات الجزء الأول من ألبوم "ميغا هيفا" الذي طرحته الفنانة هيفاء وهبي مؤخراً.

ومن المقرّر أن تُصدر هيفاء وهبي ألبومها على 4 مراحل متتالية، بحيث تتضمن كل باقة نحو ستّ أغنيات تُطرح تباعاً، لتشكّل في النهاية ألبوماً متكاملاً يحمل فكرة مبتكرة تُقدَّم للمرة الأولى في العالم العربي.

أغاني هيفاء وهبي

في شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “وصلتلها” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.

وكانت هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "ما بضعفش" من ألحان سامر أبو طالب، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع سليمان دميان، وإخراج إيلي فهد.

أعمال هيفاء وهبي

من جهة أخرى، أعلنت الفنانة هيفاء وهبي عن انتهائها من تصوير أحدث أفلامها “جوري - ولاد المحظوظة” استعدادا لعرضه فى موسم الصيف.

ونشرت هيفاء وهبي صورة لها من الكواليس وعلقت عليها قائلة: فركش فيلم “جوري- ولاد المحظوظة”.

كما استأنف المخرج المخرج مرقس عادل، تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "ولاد المحظوظة"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم الصيف .

وقال عادل إنه يواصل حاليا تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم بمشاركة عدد من أبطاله.

وأضاف أن الفيلم يدور في إطار كوميدي رومانسي عن سيدة لبنانية تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، رشا مهدي، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، وتأليف هيثم سعيد.

وكان المخرج مرقس عادل قد صور عددا كبيرا من مشاهد الفيلم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023؛ ليتوقف عن التصوير بسبب انشغاله بتصوير مسلسل "المعلم" الذي شارك به في الماراثون الدرامي الرمضاني قبل الماضي.

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

