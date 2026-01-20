عرض فيلم مرمر مكاني بمهرجان روتردام السينمائي الدولي

قبيل عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من مهرجان روتردام السينمائي الدولي (29 يناير – 8 فبراير)، أعلنت MAD Solutions عن حصولها على حقوق توزيع الفيلم اللبناني «مرمر مكاني»، تمهيدًا لانطلاق رحلته في المهرجانات الدولية ودور العرض بعد عرضه الأول.



يقدَّم «مرمر مكاني» كعمل سينمائي جماعي يرصد الواقع اللبناني الراهن من منظور إنساني حميم، من خلال مجموعة أفلام قصيرة أنجزها ستة من المخرجين اللبنانيين الشباب، ومن إنتاج جورج هاشم لصالح شركة STRAY BEE.



يرسم الفيلم بورتريهات متقاطعة لخمسة فنانين في أواخر الثلاثينات من أعمارهم، غير معروفين على نطاق واسع، ترتبط أزماتهم الشخصية ارتباطًا وثيقًا بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بيروت اليوم. تتحول المدينة في الفيلم إلى مساحة صراع دائم بين الطموح والواقع، بين الرغبة في الاستمرار وضغوط الحياة اليومية.



ومن خلال هذه التجارب الفردية، يلتقط «مرمر مكاني» ملامح جيل كامل يسعى إلى التوفيق بين شغفه الإبداعي وضرورات العيش في مدينة مثقلة بالتناقضات، مقدّمًا نظرة صادقة ومجردة عن العلاقة المعقدة بين الإنسان والمكان، وعن سؤال الانتماء في زمن الهشاشة.



