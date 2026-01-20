قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
أخبار العالم

أمين عام التجارة الحرة الإفريقية: الاتفاقية القارية سلاح في مواجهة التحولات العالمية

أ ش أ

 شارك الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وامكيلي ميني، اليوم في أعمال المائدة المستديرة الإقليمية الإفريقية المتكاملة بعنوان "إطلاق التجارة والاستثمار عبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" التي استضافها بيت جنوب إفريقيا في دافوس.


وأكد ميني، خلال مشاركته، التقدم المحرز في إرساء البيئة التنظيمية الداعمة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، مشددًا على أنه في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وتزايد استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي، تمثل الاتفاقية القارية الإفريقية الاستجابة الإستراتيجية الأهم للقارة من أجل حماية مصالحها التجارية وتعزيزها.


وأبرز الأمين العام أهمية الإسراع في اعتماد نظام الدفع والتسوية الإفريقي من قبل البنوك الإفريقية، لما له من دور محوري في خفض تكاليف المعاملات المالية وتسهيل التجارة العابرة للحدود، بما يعزز تنافسية الشركات الإفريقية في الأسواق الإقليمية والدولية.
 

التجارة الحرة الإفريقية سلاح التجارة العالمية

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

وزير الثقافة

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لتعزيز التعاون الثقافي وبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي والرقمنة والذكاء الاصطناعي

محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي والرقمنة والذكاء الاصطناعي

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

لتحقيق استجابات سريعة.. محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

