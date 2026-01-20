أمين عام التجارة الحرة الإفريقية: الاتفاقية القارية سلاح في مواجهة التحولات العالمية

شارك الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وامكيلي ميني، اليوم في أعمال المائدة المستديرة الإقليمية الإفريقية المتكاملة بعنوان "إطلاق التجارة والاستثمار عبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" التي استضافها بيت جنوب إفريقيا في دافوس.



وأكد ميني، خلال مشاركته، التقدم المحرز في إرساء البيئة التنظيمية الداعمة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، مشددًا على أنه في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وتزايد استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي، تمثل الاتفاقية القارية الإفريقية الاستجابة الإستراتيجية الأهم للقارة من أجل حماية مصالحها التجارية وتعزيزها.



وأبرز الأمين العام أهمية الإسراع في اعتماد نظام الدفع والتسوية الإفريقي من قبل البنوك الإفريقية، لما له من دور محوري في خفض تكاليف المعاملات المالية وتسهيل التجارة العابرة للحدود، بما يعزز تنافسية الشركات الإفريقية في الأسواق الإقليمية والدولية.

