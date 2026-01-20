الإغاثة الطبية بغزة: أونروا تتمتع بحصانة أممية .. ولا تستطيع إسرائيل إلغاء المنظمة

قال مدير جمعية الإغاثة الطبية فى قطاع غزة، بسام زقوت، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، منبثقة عن الأمم المتحدة وتتمتع بحصانة دولية ولا تستطيع إسرائيل إلغاء هذا الكيان العالمي.



وأوضح زقوت -خلال تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الثلاثاء - أن "أونروا" تمثل هوية مرتبطة بالحق الفلسطيني ولا سيما حقوق اللاجئين المستندة إلى قرارات أممية معترف بها عالميا، لافتا إلى أن إسرائيل بدأت منذ أشهر بتقويض عمل "أونروا" ولكن الأمم المتحدة والكيانات التابعة لها يعملون من أجل إثبات هذا الحق ودعم الوكالة.



وأشار مدير جمعية الإغاثة الطبية، إلى أن استهداف "أونروا" يأتى ضمن السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقويض العمل الإنسانى وإعادة تشكيل المؤسسات الدولية بما يخدم الرؤية الإسرائيلية.



وأفادت محافظة القدس، في وقت سابق اليوم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المقر الرئيسي لـ"أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وقامت بهدم منشآت داخل المقر، مشيرة إلى أن إسرائيل أبلغت 13 مقرا للأونروا بقطع المياه والكهرباء والاتصالات في 26 يناير الجاري.



وفي السياق، أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمج الشوا، أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم مقار تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس المحتلة، يعد جريمة جديدة تأتي في سياق مخطط ممنهج لإنهاء دور الوكالة وتصفية حق العودة.



وقال الشوا - خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية - إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف اللاجئين الفلسطينيين عبر هدم مقار أونروا، في محاولة واضحة لإنهاء عمل الوكالة بشكل كامل، ضمن حملة تحريضية وسياسية متواصلة تستهدف وجودها ودورها الإنساني والقانوني.



وأكد الشوا أن ما يجري يمثل تصعيدًا خطيرًا يستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى وقف جرائم الاحتلال ضد وكالة أونروا ومقارها، وتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المؤسسات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقويض الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، لافتًا إلى أن أونروا تدير مراكز صحية وعيادات طبية تقدم خدمات حيوية لآلاف الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية.



وجدد الشوا الرفض القاطع لأي محاولات لطرح بدائل عن وكالة أونروا، سواء على الصعيد الإنساني أو الخدماتي.



وختم الشوا بالتأكيد على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم اللازم لأونروا، دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا، لضمان استمرار عملها وحمايتها من الاستهداف الإسرائيلي المتواصل، والحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.