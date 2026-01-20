قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ البنك المركزي : ندعم بناء القدرات وتأهيل الشباب لسوق العمل
بدء سريان وقف إطلاق النار بين دمشق وقسد أربعة أيام
وزير التعليم العالى: منح 35 ألف منحة للطلاب المتميزين خلال 2025/2026
الرئيس السيسي يشارك في جلسة مخصصة لمصر بمنتدي دافوس غدا
سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة بمشروعات الإسكان بالعلمين وإسنادها لأخرى
أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
فن وثقافة

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة ميادة الحناوي

أحمد البهى

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، فيديو جمعها بالفنانة السورية ميادة الحناوي في الامارات. 

وكان قد تصدّر اسم الفنانة ميادة الحنّاوي منصّات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب تداول مقطع فيديو منسوب إليها، قيل إنه يعود إلى حفل غنائي أحيته مؤخرًا، بينما ظهرت فيه بنبرة صوت مختلفة أثارت موجة واسعة من الجدل والتعليقات المتباينة.

وانتشر المقطع على نطاق واسع وسط مزاعم تؤكّد أنّه لحفل جديد، ما دفع الجمهور إلى الانقسام بين من وجّه انتقادات حادّة للأداء، وبين من دافع عن الفنانة مؤكدًا أنّ المقطع لا يعكس حقيقتها الفنية.

وفي أول ردّ لها، أصدرت الفنانة ميادة الحنّاوي بيانًا رسميًا نفت فيه تمامًا ما يتم تداوله، مؤكدة أنّ الفيديو المنتشر قديم، وقد جرى التلاعب به لإظهاره بصورة غير حقيقية لا تمتّ إلى أدائها بصلة.

وقالت في تعليقها الأول:«كان لديّ وقتها زكام، لكنّي أصريت على الظهور احترامًا لجمهور قدم من بلدان أخرى».

وأوضحت ميادة الحنّاوي أنّ ما يُشاع بشأن تغيّر صوتها أو استخدامها للذكاء الاصطناعي عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدة أنّ الحفل الأصلي الذي جرى اقتطاع المقطع منه أقيم قبل سنوات.

وأضافت:«الحفلة التي يروّجون لها قديمة من عام 2021، وكانت في دبي خلال شهر نوفمبر أثناء فترة كورونا، وكان هناك تباعد بين الجمهور، ولهذا اختلط الأمر على الناس بسبب اختلاف الصورة. وفي ذلك الوقت كان لديّ عمل آخر بعد الحفل الحقيقي، وكنت مرهقة للغاية، وهم تلاعبوا بصوتي، وذلك مجرّد ذباب إلكتروني لا يعنيني. المهم أنّ الحفلة الأصلية كانت رائعة جدًا».

وتابعت الفنانة القديرة مستنكرة ما يُنشر بحقها:«وهل يعقل أن يكون تفاعل الجمهور ذكاءً اصطناعيًا؟ كيف ذلك بعد النجاح الكبير الذي حدث؟ ومع الأسف نحن نعيش في بيئة ملوّثة لا وجود فيها لوجدان أو ضمير، بينما كانت القيم حاضرة عند الناس في الماضي».

وأكدت ميادة الحنّاوي ثقتها الكاملة في صوتها ومسيرتها الفنية، قائلة:«حتى الآن، والحمد لله، ما زلت أقف بصوتي على المسرح، ولو كنت أعتمد على الذكاء الاصطناعي لبقيت في المنزل، فليتندروا وليتهكموا كما يشاؤون؛ فأنا أعرف نفسي جيدًا، ولذلك لا يعنيني أي كلام».

ميادة الحناوي الفنانة السورية ميادة الحناوي

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
محافظ الشرقية
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
