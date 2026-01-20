قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
بث مباشر .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس السيسي في منتدى دافوس
جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش منتدى «دافوس» غدا
اقتصاد

الخطيب يبحث توسيع شراكات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مع «أكوا باور» و«PPC» اليونانية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

 عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من اللقاءات مع قيادات كبرى الشركات الدولية العاملة في قطاع الطاقة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

والتقى الوزير السيد ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور (ACWA Power)، حيث جرى بحث توسيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة الشمسية وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر في السوق المصرية. وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على دعم استثمارات الطاقة المتجددة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن «أكوا باور» تدير حاليًا محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 350 ميجاوات تعملان بمعدلات تفوق المستهدف، إلى جانب مشروع «شمس» بقدرة 1.1 جيجاوات الجاري تنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد.

وفيما يتعلق بمشروع الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تذليل التحديات القائمة، بما يضمن استكمال ترتيبات التمويل المصرفي وتنفيذ المشروع بكامل طاقته، بما يدعم استراتيجية مصر للتوسع في الطاقة النظيفة.

كما تناول اللقاء خطط التوسع المستقبلية لشركة «أكوا باور» في مصر، بما في ذلك مشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات وطاقة الرياح، مع التركيز على زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين الخدمات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.

واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق لتعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة الاقتصادية.

وفي سياق متصل، التقى المهندس حسن الخطيب السيد جورجيوس ستاسيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Public Power Corporation اليونانية (PPC)، لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتوسيع مجالات الشراكة المستقبلية بين الجانبين.

وأشار الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات كركائز أساسية للشراكة، مع التركيز على مشروعات الربط الكهربائي العابر للحدود، والممرات الخضراء للطاقة، وحلول تخزين الطاقة، بما يدعم النمو المستدام للصناعة والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

ومن جانبه، أكد السيد جورجيوس ستاسيس أهمية مصر كشريك محوري في مشروعات التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى اهتمام الشركة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر وتصدير الطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات الصناعية المستدامة، مع الالتزام بنقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء قدرات مشتركة تخدم أهداف التنمية طويلة الأجل.

الاستثمار الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تقضي بإفلاس شركات لعضو مجلس نواب سابق

ضبط عياده

ضبط عيادة غير مرخصة ببلقاس تقدم علاجا غير معتمد تحت مسمى الأكسجين النشط

فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط ينقذ حياة أم وجنينها بعد نزيف حاد بالمخ في الشهر التاسع من الحمل

إنقاذ حياة أم وجنينها بعد نزيف حاد بالمخ في الشهر التاسع من الحمل بمستشفى جامعة أسيوط

بالصور

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

