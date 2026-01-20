وزير المالية: منفتحون على أي مبادرات جادة لتحفيز الاستثمار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف التحول لمصادر طاقة نظيفة أكثر استدامة وأقل تكلفة من خلال الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص، موضحًا أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تلعب دورًا محوريًا فى دفع الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.

قال كجوك، في لقائه مع ماركو أرسيللى الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» على هامش «دافوس»، أننا نتطلع للاستفادة من خبرات شركة «أكوار باور» في تحلية مياه البحر وطاقة الرياح، لافتًا إلى شركة «أكوار باور» تقدمت للمنافسة على ٣ مشروعات كبري لتحلية مياه البحر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص سيتم طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



أضاف أننا منفتحون على أي مبادرات جادة لتحفيز الاستثمار، بحيث يرتبط استحقاق الحوافز بتحقيق النتائج على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

