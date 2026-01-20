حاولت إلقاءها بالمصرف| إحالة ربة منزل للجنايات لاتهامها بالشروع في قـ.تل ابنتها بالطالبية

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة إحالة القضية رقم 14037 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 792 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها سيدة شرعت في قتل نجلتها بدائرة قسم شرطة الطالبية.





وجاء بأمر الإحالة، الصادر عن المستشار أسامة أبو الخير، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات، اتهمت النيابة العامة (جنوب الجيزة الكلية) المتهمة علياء الشحات خميس بريك محمد، البالغة من العمر 25 عامًا، بدون عمل، والمقيمة بـ 9 شارع محمود ياسين – الطوابق – فيصل – الجيزة، والمحبوسة احتياطيًا، بأنها:

في يوم 20/7/2025، وبدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، شرعت في قتل نجلتها المجني عليها الطفلة هدى يوسف عبد السميع صابر، عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك على إثر تعاطيها جوهرًا مخدرًا، حيث انهالت على الطفلة ضربًا بالأيدي، وحاولت إلقاءها بإحدى المصارف المائية قاصدة من ذلك إزهاق روحها، إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتها فيه، تمثل في انتباه أحد المارة إلى صراخ الطفلة، وتمكنه من انتزاعها من يد المتهمة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.





وأضاف أمر الإحالة أن هذه الجناية قد اقترنت بجناية أخرى، إذ أحرزت المتهمة بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا، وهو أحد مشتقات الفينيثيل أمين، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.





وقد قررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات المختصة لنظر القضية والفصل فيها وفقًا لأحكام القانون.