تحديات كثيرة.. خالد أبو بكر: جهود الحكومة برئاسة مدبولي خلال السنوات الماضية تستحق التقدير

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن جهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال السنوات الماضية تستحق التقدير، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في مواجهة تحديات كبيرة، من بينها مكافحة الإرهاب، والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وإدارة برنامج إصلاح اقتصادي أسفر عن ثبات سعر الصرف.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن الأداء الحكومي خلال هذه الفترة يجمع بين الإيجابيات والسلبيات، مؤكدًا أنه لا يمكن إنكار المجهود المبذول رغم وجود بعض القصور في بعض الملفات.

وأشار أبو بكر إلى تصريح رئيس الوزراء حول خفض الدين، مشيرًا إلى الجدل الذي أثاره الإعلام والرأي العام حول المقصود بالدين الداخلي والخارجي، وبيّن أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المقصود هو الدين الداخلي، متمنيًا أن يتم توضيح التفاصيل في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الحكومة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات الحكومة لزيادة كفاءة إدارة الأصول وتحقيق استثمارات سريعة ومرنة بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح أبو بكر أن الخطط المقترحة تشمل إنشاء شركة جديدة لإدارة الأصول الحكومية، على غرار الشركات الخاصة، بحيث تتمكن من البيع والشراء والتأجير وفق قانون الشركات، وبإدارة مستقلة، بما يضمن سرعة الأداء واستغلال الموارد بشكل أفضل، موضحًا أن هذا الأسلوب يحرر الأصول من القيود الحكومية التقليدية ويزيد فرص الاستثمار.

وأضاف أن الأصول التي ستنتقل للشركة تشمل أراضي وعقارات مثل قطعة أرض في الزعفرانة، وكذلك أصول هيئات مثل البنك الأهلي وبنك مصر والتأمينات الاجتماعية.

وختم خالد أبو بكر حديثه مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في خفض الدين الداخلي، مع الحفاظ على الملكية الوطنية، مؤكدًا على أهمية استقرار سعر الصرف في دعم الاستثمارات، وأن التوجه الحكومي نحو حرية وسرعة الأداء في إدارة الأصول يمثل خطوة استراتيجية لصالح الاقتصاد المصري، معربًا عن تطلعه لسماع التفاصيل النهائية من الحكومة قريبًا.