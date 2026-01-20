قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا
أهلي جده يكتسح الخليج برباعية في دوري روشن السعودي
المالية: الشركات الموجودة في مصر تنتج 20 مليون موبايل.. والسعر جيد
والدة الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز: عايزه من شيخ الأزهر يدعو لي
تحديات كثيرة.. خالد أبو بكر: جهود الحكومة برئاسة مدبولي خلال السنوات الماضية تستحق التقدير

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن جهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال السنوات الماضية تستحق التقدير، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في مواجهة تحديات كبيرة، من بينها مكافحة الإرهاب، والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وإدارة برنامج إصلاح اقتصادي أسفر عن ثبات سعر الصرف.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن الأداء الحكومي خلال هذه الفترة يجمع بين الإيجابيات والسلبيات، مؤكدًا أنه لا يمكن إنكار المجهود المبذول رغم وجود بعض القصور في بعض الملفات.

وأشار أبو بكر إلى تصريح رئيس الوزراء حول خفض الدين، مشيرًا إلى الجدل الذي أثاره الإعلام والرأي العام حول المقصود بالدين الداخلي والخارجي، وبيّن أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المقصود هو الدين الداخلي، متمنيًا أن يتم توضيح التفاصيل في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الحكومة.

وأكد  أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات الحكومة لزيادة كفاءة إدارة الأصول وتحقيق استثمارات سريعة ومرنة بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح أبو بكر أن الخطط المقترحة تشمل إنشاء شركة جديدة لإدارة الأصول الحكومية، على غرار الشركات الخاصة، بحيث تتمكن من البيع والشراء والتأجير وفق قانون الشركات، وبإدارة مستقلة، بما يضمن سرعة الأداء واستغلال الموارد بشكل أفضل، موضحًا أن هذا الأسلوب يحرر الأصول من القيود الحكومية التقليدية ويزيد فرص الاستثمار.

وأضاف أن الأصول التي ستنتقل للشركة تشمل أراضي وعقارات مثل قطعة أرض في الزعفرانة، وكذلك أصول هيئات مثل البنك الأهلي وبنك مصر والتأمينات الاجتماعية.

وختم خالد أبو بكر حديثه مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في خفض الدين الداخلي، مع الحفاظ على الملكية الوطنية، مؤكدًا على أهمية استقرار سعر الصرف في دعم الاستثمارات، وأن التوجه الحكومي نحو حرية وسرعة الأداء في إدارة الأصول يمثل خطوة استراتيجية لصالح الاقتصاد المصري، معربًا عن تطلعه لسماع التفاصيل النهائية من الحكومة قريبًا.

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

توتنهام

دوري أبطال أوروبا| تشكيل بوروسيا دورتموند وتوتنهام

باريس سان جيرمان

تشكيل باريس سان جيرمان في مواجهة سبورتينج لشبونة بدوري أبطال أوروبا

بودو جليمت

بودو جليمت يكتسح مانشستر سيتي 3-1 في دوري أبطال أوروبا

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

