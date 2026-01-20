آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب

حذر المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات، المواطنين من الاعتماد على البلوجرز ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عند اتخاذ قرارات استثمارية في الذهب والمجوهرات.

وأوضح إمبابي أن هذه النصائح قد تكون مضللة وتهدف إلى تحقيق مصالح شخصية لأصحابها، مؤكدًا أن أي معلومة خاطئة تنتشر بسرعة قد تؤدي إلى قرارات استثمارية فاشلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ كل مستثمر يجب أن يكون على دراية بأمواله وبخياراته الاستثمارية، وأن يوازن بين الذهب والعقارات والشهادات البنكية بحسب قدراته وظروفه المالية. وأكد أن التسرع في اتخاذ القرارات بناءً على فيديو أو منشور على تيك توك أو أي منصة أخرى يعد خطأ جسيمًا.

ولفت إلى أن التنويع في المحفظة الاستثمارية هو الحل الأمثل لحماية الأموال، مشددًا على أن الاستثمار الواعي يتطلب معرفة دقيقة بالأسواق والاعتماد على مصادر رسمية موثوقة، وليس على دعاية مؤثرة أو آراء غير مختصة. وأكد أن هذا الوعي يحمي المستثمر من الخسائر ويمنحه قدرة أكبر على اتخاذ القرارات السليمة.

كما دعا إمبابي جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المضللة التي يروج لها بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الاستثمار الصحيح يبدأ بالعلم والاعتماد على مصادر موثوقة فقط.