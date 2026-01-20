نوليا مصطفى : الراجل بطبيعته ممكن يحب أكتر من واحدة

قالت الفنانة نوليا مصطفى، إنّ الرجال بطبيعتهم يحبون أكثر من واحدة، معتبرة أن هذا جزء من التركيبة التي خلقها الله، مشيرة إلى تجربة أحد أصدقائها الذي تزوج ثلاث نساء، كل واحدة يحب فيها شيئًا مختلفًا.

وأضافت في لقاء مع خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ الحب يتوزع بحسب المكانة والدور، مثل الأمومة أو علاقة الحب أو الشخصية المرحة، معتبرة أن الذكاء في التعامل مع هذه الأمور يساعد على فهم طبيعة الرجل دون الاستسلام للغيرة أو الانفعال.

وشددت نوليا على أن التسامح أحيانًا يكون ضرورة للحفاظ على الأسرة، لكنها أكدت أن لكل امرأة طبيعتها وحقها في عدم قبول أي تجاوز، معتبرة أن التجارب الشخصية لكل امرأة تحدد حدود التسامح.

وختمت نوليا حديثها بالتأكيد على أن تجربة الحياة والتربية الأسرية تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل فهم المرأة للحب والزواج، وأن التعامل الذكي والهادئ يجعل المرأة قادرة على مواجهة أي تحديات في حياتها الزوجية.

