أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026

يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاربعاء 21-1-2026

سعر الأسماك اليوم:



البلطي: من 49 إلى 55 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 43 إلى 47 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 160 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 980 إلى 1180 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 820 إلى 920 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 800 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 70 إلي 150 جنيه للكيلو