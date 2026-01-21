هل برد الشتاء يصيب الجهاز التنفسي فقط؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة

تشهد الفترة الحالية انتشارا كبيرا لـ الأمراض التنفسية، وذلك لأن البلاد في فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة ترتفع نسب المشكلات القلبية، ولذلك على الجميع توخي الحذر، ومعرفة أن برد الشتاء لا يصيب الجهاز التنفسي فقط بل يصيب الكثير من أجهزة الجسم بالأمراض.

الأزمات القلبية

حيث قال الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن فصل الشتاء وانخفاضات درجات الحرارة يكون معها إصابات بنزلات البرد، والأمراض التنفسية بشكل عام، والالتهابات الصدرية، وأيضًا يكون هناك انتشار للأزمات القلبية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه : " قلبك مع جمال شعبان" أن بعض الأشخاص يصابون بمشكلات في الصدر، أو البطن، وتكون المشكلة في القلب، ولذلك على الجميع الاتجاه بشكل مباشر لـ المستشفى حالة الشعور بمشكلات شديدة في البطن أو الصدر.

ولفت إلى أن أي وجع شديد وحديث يستمر لأكثر من 20 دقيقة، ويكون معه عرق، ومشكلات في الذراع الأيسر، أو البطن، والرقبة، فيجب التعامل معه على أن ذلك أزمة قلبية لحين أن ثبت العكس.

وأشار إلى أنه يطالب المواطنين بالذهاب لـ المستشفي حالة الشعور بتعب جديد، لعمل رسم قلب، واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة.





وكشف أن الكرش يسبب مشكلات بالقلب، ولذلك على كل مواطن الحفاظ على وزنه، وممارسة الرياضة بشكل مستمر، للحفاظ على القلب، وأن الإصابة بـ هبوط القلب تكون معظمها بسبب الوزن الزائد، والسمنة المفرطة، ولذلك على الجميع الحذر.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين يغضب عندما تتحدث معه عن زيادة الوزن، وأن لديه كرش، على الرغم من أن الكرش يكون به سموم، ويسبب السكر من النوع الثاني، والدهون الثلاثية.

ولفت إلى أن الكرش لدى المواطن النحيف أخطر بكثير من الشخص الذي يكون لديه كرش، والدهون موزعة على الجسم، ولا تتجمع في منطقة واحدة.